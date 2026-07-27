Hội đồng thẩm định thống nhất Bắc Ninh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I

Ngày 27/7, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định liên ngành đối với Đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1.

Hội đồng thẩm định liên ngành thống nhất đánh giá Đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I cơ bản đáp ứng các tiêu chí theo quy định, tạo cơ sở để địa phương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Sau khi hợp nhất tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh mới có không gian phát triển rộng lớn hơn, quy mô dân số, kinh tế và hệ thống đô thị được mở rộng, tạo điều kiện hình thành một cực tăng trưởng mới của quốc gia.

Theo Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Vì vậy, việc xem xét công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1 được đánh giá là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển, đồng thời là cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định.

Theo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh là một bộ phận của trung tâm công nghiệp vùng Thủ đô Hà Nội, định hướng trở thành trung tâm công nghiệp chế tạo hiện đại hàng đầu cả nước trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, sản xuất chip và linh kiện bán dẫn; đồng thời phát triển mạnh dịch vụ logistics, đổi mới sáng tạo, thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định Bắc Ninh là đô thị loại 1, đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng, giữ vai trò trung tâm quốc gia với chức năng tổng hợp, là cực tăng trưởng của vùng và là một thành phần quan trọng của Vùng đô thị Hà Nội.Đề án được lập trên phạm vi toàn bộ tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất, với diện tích tự nhiên 4.713,75 km2, gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã và quy mô dân số khoảng 3,989 triệu người vào năm 2025.

Hiện tỉnh có 25 đô thị, gồm ba đô thị loại 2 là Kinh Bắc, Bắc Giang và Từ Sơn; 22 đô thị loại 3 được chuyển tiếp từ đô thị loại 4 và loại 5. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 61,63%.

Giai đoạn 2021-2025, GRDP của Bắc Ninh tăng trưởng bình quân 8,98% mỗi năm, cao hơn mức bình quân của vùng Đồng bằng sông Hồng (8,1%) và cả nước (6,32%). So với sáu thành phố trực thuộc Trung ương, tốc độ tăng trưởng của Bắc Ninh chỉ đứng sau Hải Phòng với 10,75% mỗi năm. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 72,24 triệu đồng/người/năm.

Đối chiếu với Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 về phân loại đô thị, Bắc Ninh hiện đáp ứng 12/15 tiêu chuẩn của đô thị loại 1. Ba tiêu chuẩn còn lại đã được tỉnh đưa vào chương trình công tác để tập trung hoàn thiện.

Theo báo cáo thẩm định của Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), việc lập Đề án phù hợp với chủ trương của Đảng, định hướng phát triển đô thị quốc gia và của tỉnh, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của địa phương.

Hồ sơ Đề án cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất, chính xác của số liệu; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch chung đô thị; tập trung đầu tư hạ tầng theo chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt. Trong đó, cần ưu tiên đầu tư nhà ở xã hội, các công trình xử lý môi trường, nước thải, cây xanh đô thị và các công trình y tế cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia.

Dây chuyền sản xuất điện tử tại một doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp Thanh Vân ở Bắc Ninh. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đề nghị địa phương tiếp tục chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan; phát triển hệ thống cây xanh đô thị và cây xanh trong khu công nghiệp; thúc đẩy phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tỉnh cần bổ sung kế hoạch lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật sau khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh được khuyến nghị chú trọng phát triển hạ tầng số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; bảo đảm dự phòng hạ tầng điện, tăng cường liên kết hạ tầng logistics liên vùng và rà soát các yêu cầu về quốc phòng, an ninh trong quá trình lập và triển khai quy hoạch đô thị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng thẩm định để tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn khẳng định việc lập Đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1 là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

“Đề án có đầy đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy hoạch và chương trình phát triển đô thị của quốc gia cũng như của tỉnh; trình tự, thủ tục cơ bản bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật” - Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhận xét.

Hội đồng thẩm định gồm 18 thành viên thống nhất đánh giá Đề án cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại 1.

Để hoàn thiện hồ sơ, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẩn trương rà soát, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của số liệu; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị. Đồng thời, tỉnh cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, hoàn thiện Đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định./.

Dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nỗ lực cao nhất, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện, tạo khí thế mới và chuẩn bị vững chắc cho ngày thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW chính thức được thành lập.