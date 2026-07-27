Chủ tịch Quốc hội Campuchia đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tối 27/7, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 27-29/7/2026, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà. Phía Campuchia có Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam có Nghị sỹ Cheang Vun, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán; Nghị sỹ Loy Sophat, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Đầu tư, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Phát triển nông thôn, Môi trường, Tài nguyên nước và Khí tượng; Nghị sỹ Kep Chuk Tema, Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Chức năng công và Công tác biên giới; Nghị sỹ Lork Kheng, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Công tác xã hội, Cựu chiến binh, Hướng nghiệp thanh niên, Lao động, Đào tạo nghề và Công tác phụ nữ; Nghị sỹ Nin Saphon, Chủ nhiệm Ủy ban Công chính, Vận tải, Hàng không dân dụng, Bưu chính, Viễn thông, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Mỏ, Năng lượng, Thương mại, Quy hoạch đất đai, Đô thị hóa và Xây dựng, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam; Nghị sỹ Sos Mousine, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế và Thông tin; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath; Tổng thư ký Quốc hội Leng Peng Long; Chánh Văn phòng Chủ tịch Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Thường trực Quốc hội Keo Piseth; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Khuon Davith; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Chheang Vannarith.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary sinh ngày 8/11/1952, tại tỉnh Battambang, Campuchia. Samdech Khuon Sudary là phóng viên Báo Nhân dân Campuchia trong giai đoạn 1979-1984; gia nhập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) vào năm 1980 và là thành viên tích cực của Phong trào Phụ nữ thuộc CPP; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân Campuchia trong giai đoạn 1984-1987; thành viên Hội đồng Hòa bình Campuchia trong giai đoạn 1985-1992; Tổng Biên tập Báo Nhân dân Campuchia từ năm 1987 đến nay; Cố vấn Chủ tịch Quốc hội Campuchia trong giai đoạn 1993-1998; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP từ năm 1997 đến nay; Nghị sỹ Quốc hội khóa II trong giai đoạn 1998-2003; đồng sáng lập và thủ quỹ Hiệp hội Nghị sỹ Campuchia về dân số và phát triển (CAPPD) trong giai đoạn 2000-2010; Nghị sỹ Quốc hội khóa III và Chủ nhiệm Ủy ban Nhân quyền, Tiếp nhận khiếu nại, Điều tra và Quan hệ Quốc hội-Thượng viện của Quốc hội trong giai đoạn 2003-2007; Nghị sỹ Quốc hội khóa IV và Chủ nhiệm Ủy ban Nhân quyền, Tiếp nhận khiếu nại, Điều tra và Quan hệ Quốc hội-Thượng viện của Quốc hội trong giai đoạn 2007-2012; đồng sáng lập và Phó Chủ tịch CAPPD từ năm 2010 đến nay; Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia khóa V từ năm 2013 đến 2014; Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Campuchia từ năm 2013 đến 2024; Nghị sỹ Quốc hội khóa V và Chủ tịch Nhóm nữ nghị sỹ Campuchia (CWPC) từ năm 2015 đến 2018; Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia khóa VI và Chủ tịch CWPC từ năm 2018 đến tháng 8/2023...

Từ tháng 8/2023 đến nay, Samdech Khuon Sudary là Chủ tịch Quốc hội Campuchia khóa VII.

Tiến sỹ Chheang Vannarith - Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Nhóm cố vấn của Quốc hội Campuchia nhận định, việc Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam sẽ mở ra trang mới trong lịch sử quan hệ song phương giữa hai Quốc hội, cùng hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, thông qua các hoạt động hợp tác giữa hai bên, đồng thời tiếp tục củng cố, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân và hai nước, đặc biệt là trong khuôn khổ lập pháp; cũng như triển khai thực hiện thỏa thuận giữa hai Đảng tại cuộc gặp cấp cao ở thủ đô Phnom Penh vào tháng 2 vừa qua.

Tiến sỹ Chheang Vannarith cho biết đây là lần thứ hai Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary thăm Việt Nam, trong khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã sang thăm Campuchia vào tháng 11/2024.

Ông nhấn mạnh: “Chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia mở ra trang mới trong lịch sử quan hệ song phương giữa hai Quốc hội, cùng hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, thông qua các hoạt động hợp tác giữa hai bên."

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ cũng có chung nhận định khi cho rằng, chuyến thăm là hoạt động ngoại giao cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” hai nước.

Đại sứ khẳng định đây cũng là cơ hội để hai bên tiếp tục rà soát kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đối ngoại nghị viện nhằm định hướng đưa quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia lên một tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, thăm một số tập đoàn, cơ sở y tế của Việt Nam. Ngoài ra, các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước dự kiến sẽ có các cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới./.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam Tối 27/7/2026, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 27-29/7/2026, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.