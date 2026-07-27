Mẹ Việt Nam Anh hùng mang tâm nguyện tìm con

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng (90 tuổi, ngụ phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai), nỗi đau mất chồng, mất con vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Ở tuổi 90, Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng mái tóc đã bạc, đôi chân đã mỏi, nhiều ký ức thời chiến tranh gian khó dần phai nhạt, nhưng tình yêu thương dành cho chồng, cho con và niềm tự hào về những liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn vẹn nguyên.

Chồng Mẹ là liệt sỹ Nguyễn Văn Đầy. Năm 1962, trong một đợt làm nhiệm vụ, liệt sỹ Nguyễn Văn Đầy bị phục kích rồi mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai, năm 1969, chiến tranh lại cướp đi người con trai của Mẹ là liệt sỹ Nguyễn Văn Dậy.

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, nhiều gia đình được đoàn tụ sau những năm tháng chia cắt. Thế nhưng, với Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng, cuộc đoàn tụ ấy vẫn chưa trọn vẹn. Gia đình có hai liệt sỹ, nhưng đến nay chỉ hài cốt người chồng được tìm thấy, còn người con trai vẫn chưa rõ nơi yên nghỉ.

Nhiều năm qua, căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng ở phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh trong các dịp lễ, Tết, đặc biệt là Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7. Qua mỗi lần gặp gỡ, những câu chuyện của mẹ cũng góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ.

Với Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng, hành trình tìm người con trai liệt sỹ vẫn chưa khép lại. Tâm nguyện giản dị của người mẹ tuổi 90 không chỉ là mong đưa con trở về với gia đình, mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc./.

Truy tặng danh hiệu, mãi mãi khắc ghi công ơn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định dẫu các Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hôm nay đã đi xa, nhưng công lao của các Mẹ sẽ luôn sống mãi cùng non sông, đất nước.