EU điều máy bay và lính cứu hỏa hỗ trợ Pháp, Tây Ban Nha chống cháy rừng

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 27/7, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng thời triển khai lực lượng hỗ trợ cho Pháp và Tây Ban Nha theo Cơ chế Bảo vệ Dân sự châu Âu, trong bối cảnh các đám cháy rừng đang hoành hành tại hai quốc gia này buộc hơn 320.000 người phải rời bỏ nhà cửa, tính đến hết ngày 26/7. Đây là một trong những chiến dịch sơ tán quy mô lớn nhất từng được tiến hành tại châu Âu.



Tại Pháp, EU đã điều động 7 máy bay và 4 trực thăng chữa cháy do Séc, Croatia, Đức, Bồ Đào Nha, Slovakia, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Phần lớn số phương tiện này thuộc Đội bay chữa cháy dự phòng chiến lược do chính EU sở hữu và tài trợ (rescEU).

Tại Tây Ban Nha, 6 máy bay từ Hy Lạp, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ đã được huy động. Bồ Đào Nha cử thêm 134 nhân viên cứu hỏa cùng 41 phương tiện cơ giới sang hỗ trợ trực tiếp trên mặt đất.

Song song với lực lượng vật chất, dịch vụ vệ tinh Copernicus của EU đang cung cấp bản đồ khẩn cấp nhanh cho các đội ứng cứu, giúp xác định hướng lan của lửa và khoanh vùng thiệt hại theo thời gian thực.

Trung tâm Điều phối Ứng phó Khẩn cấp (ERCC) của EU tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với nhà chức trách Pháp và Tây Ban Nha để đánh giá khả năng huy động thêm hỗ trợ nếu tình hình xấu đi.



Ngoài ra, trong đợt ứng phó lần này, các đội cứu hỏa từ những nước châu Âu khác đã được bố trí tại Pháp và Tây Ban Nha từ trước khi các đám cháy bùng phát, theo kế hoạch chuẩn bị của EU cho mùa cháy rừng năm nay.

Nhờ vậy, lực lượng quốc tế có thể lập tức tăng cường cho các đơn vị quốc gia mà không phải chờ thủ tục điều động xuyên biên giới.



Bà Hadja Lahbib, Cao ủy châu Âu phụ trách Chuẩn bị ứng phó, Quản lý khủng hoảng và Bình đẳng, khẳng định không quốc gia nào phải một mình đối mặt với thảm họa ở quy mô như hiện nay.

Do đó, châu Âu đã xây dựng một năng lực ứng phó chung, bao gồm máy bay trên bầu trời, lính cứu hỏa dưới mặt đất và thêm nhiều hỗ trợ luôn trong trạng thái sẵn sàng ngay khi cần đến.



Trong khi đó, trên thực địa, tại Pháp, một vụ cháy rừng quy mô đặc biệt lớn đang hoành hành tại tỉnh Gironde, miền Tây Nam nước này, thiêu rụi khoảng 42.000 ha rừng và buộc 220.000 người tại 23 địa phương phải sơ tán.

Khoảng 2.500 lính cứu hỏa, 1.500 binh sỹ cùng hàng trăm tình nguyện viên đang được huy động để đối phó với đám cháy.

Tại Cestas Pierroton, cách Bordeaux khoảng 15 km về phía Tây Nam, lực lượng cứu hỏa và các máy móc hạng nặng liên tục mở những đường băng rộng hàng trăm mét nhằm ngăn đám cháy lan rộng.

Tuy nhiên, chiến thuật chữa cháy liên tục phải điều chỉnh do hướng gió thay đổi bất thường khiến đám cháy đã lan trên một khu vực kéo dài khoảng 50 km, từ Lacanau đến Cestas.

Tính đến nay, khoảng 240 ngôi nhà đã bị thiêu hủy, đồng thời nhiều cơ sở quân sự, doanh nghiệp quốc phòng và vũ trụ, cùng một cơ sở chiến lược của Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp (CEA) liên quan đến năng lực răn đe hạt nhân cũng ở trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng cộng 23 địa phương bị sơ tán vẫn nằm trong tình trạng phong tỏa, khiến khoảng 13.000 doanh nghiệp phải tạm đóng cửa. Chính phủ Pháp dự kiến công bố các biện pháp hỗ trợ đầu tiên nhằm giảm thiểu những thiệt hại kinh tế và xã hội do thảm họa gây ra.



Lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha cũng cho biết chạy đua với thời gian để kiểm soát các vụ cháy rừng dữ dội trước khi điều kiện thời tiết xấu đi.

Theo thống kê, các vụ cháy rừng bùng phát ở các khu vực rừng xung quanh thủ đô Madrid vào thời điểm cao điểm của kỳ nghỉ hè đã buộc khoảng 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết ngày 27-28/7 là thời điểm quyết định, dự báo từ ngày 29/7, độ ẩm sẽ giảm và nhiệt độ tăng cao trên khắp Tây Ban Nha, lên tới 40 độ C ở miền Trung và miền Nam.



Đợt cháy rừng hiện nay diễn ra trong bối cảnh khu vực Nam châu Âu liên tục hứng chịu các mùa hè nắng nóng kỷ lục những năm gần đây, khiến mùa cháy rừng kéo dài hơn và cường độ khốc liệt hơn so với các thập niên trước.

Đối phó với sự thay đổi của thiên nhiên, EU đã thay đổi ứng phó theo hướng bố trí lực lượng từ trước, huy động kho dự trữ chung, kết hợp dữ liệu vệ tinh.

Điều này phản ánh sự dịch chuyển từ mô hình cứu trợ tình huống sang năng lực thường trực được thể chế hóa ở cấp độ toàn khối./.

Tây Ban Nha, Pháp sơ tán thêm hàng chục nghìn người do cháy rừng Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska đã thông báo một loạt lệnh sơ tán mới khi các vụ cháy rừng hoành hành gần Madrid, bao gồm cả tỉnh Toledo phía Tây Nam thủ đô Tây Ban Nha.

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