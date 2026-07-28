Quốc hội Mỹ chia rẽ về đề xuất yêu cầu Canada bồi thường do khói cháy rừng

Đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc yêu cầu Canada bồi thường do khói cháy rừng ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại Mỹ đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong Quốc hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một số nghị sỹ đảng Cộng hòa bày tỏ ủng hộ quan điểm của Tổng thống Trump, cho rằng Canada cần có trách nhiệm lớn hơn trong việc hạn chế tác động của các vụ cháy rừng đối với Mỹ.

Thượng nghị sỹ Bernie Moreno (bang Ohio) cho biết đang chuẩn bị trình dự luật yêu cầu Canada chịu trách nhiệm đối với những tác động của khói cháy rừng đến chất lượng không khí tại Mỹ.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Roger Marshall (bang Kansas) cho rằng cả Mỹ và Canada đều cần cải thiện công tác quản lý rừng nhằm giảm nguy cơ xảy ra các vụ cháy quy mô lớn, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm chung của hai nước.

Ở chiều ngược lại, nhiều nghị sỹ của cả 2 đảng cho rằng việc yêu cầu Canada bồi thường là không phù hợp. Phát biểu với báo giới, Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth (đảng Dân chủ, bang Illinois) nhận định đề xuất trên là "không hợp lý," trong khi Thượng nghị sỹ Peter Welch (đảng Dân chủ, bang Vermont) cho rằng không quốc gia nào có thể kiểm soát hướng gió hay sự lan tỏa của khói cháy rừng.

Theo ông Welch, phần lớn các đám cháy hiện nay bắt nguồn từ các yếu tố tự nhiên và điều kiện thời tiết cực đoan, vượt ngoài khả năng kiểm soát của con người.

Thượng nghị sỹ Gary Peters (đảng Dân chủ, bang Michigan) cũng cho rằng người dân Canada, cũng như người dân Mỹ, đều là nạn nhân của các vụ cháy rừng.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết đã trao đổi vấn đề khói cháy rừng với Thủ tướng Canada Mark Carney bên lề trận chung kết bóng đá FIFA World Cup 2026.

Theo ông Trump, gần 900 vụ cháy rừng tại Canada đã khiến chất lượng không khí tại nhiều khu vực của Mỹ suy giảm đáng kể. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Canada cần có các biện pháp hiệu quả hơn để kiểm soát cháy rừng và hạn chế khói lan sang lãnh thổ Mỹ.

Ông cũng tuyên bố Washington sẵn sàng hỗ trợ Ottawa nếu cần thiết, song không loại trừ khả năng yêu cầu Canada bồi thường hoặc áp dụng các biện pháp thuế quan nếu tình trạng ô nhiễm không khí tiếp diễn.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng đề cập khả năng tăng thuế đối với Canada nếu khói cháy rừng tiếp tục ảnh hưởng đến các thành phố như Chicago, Detroit, Minneapolis và New York.

Theo các cơ quan chức năng, nhiều vụ cháy rừng tại Canada trong tháng này được cho là bắt nguồn từ hàng nghìn cú sét xuất hiện trên diện rộng tại khu vực Bắc Mỹ.

Giới quan sát nhận định tranh luận về khói cháy rừng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tác động đến quan hệ Mỹ-Canada trong thời gian tới, nhất là khi biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất và quy mô các vụ cháy rừng ở Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng hai nước cần tăng cường phối hợp trong quản lý rừng, ứng phó thiên tai và bảo vệ môi trường, thay vì áp dụng các biện pháp mang tính đối đầu./.

Mỹ: Bang Utah ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng Các điều kiện như độ ẩm thấp và gió mạnh đã dẫn đến cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên một khu vực rộng lớn trải dài từ Idaho đến miền Nam bang Arizona và New Mexico.