Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran khẳng định vẫn kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz

Singapore thắt chặt chính sách tiền tệ do căng thẳng Trung Đông

Bồ Đào Nha thu giữ lượng lớn cocaine ở ngoài khơi bờ biển Lisbon

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Minh Hiếu