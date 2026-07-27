Syria thúc đẩy ngoại giao, tìm kiếm ổn định và tái thiết đất nước

Syria đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng với Israel, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi hỗ trợ quốc gia Trung Đông này trong quá trình tái thiết và chuyển tiếp chính trị.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa cho biết Damascus đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận an ninh với Israel với sự tham gia của một số bên trung gian, nhằm giảm căng thẳng và tăng cường ổn định trong khu vực.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar), được phát ngày 26/7, ông al-Sharaa cho biết Syria hy vọng cơ chế bảo đảm an ninh với Israel có thể trở thành bước đi hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa hai nước trong tương lai.

Tuy nhiên, Damascus sẽ không thay đổi lập trường về chủ quyền đối với Cao nguyên Golan.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Syria và Israel thời gian qua đã tiến hành một số cuộc tiếp xúc gián tiếp với sự hỗ trợ của Mỹ và các bên trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng dọc khu vực biên giới.

Bên cạnh việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, Syria cũng đang tìm kiếm hỗ trợ quốc tế cho quá trình phục hồi đất nước. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 26/7 kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Syria tái thiết và thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị toàn diện tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Damascus khi kết thúc chuyến thăm Syria kéo dài 2 ngày, ông Guterres hoan nghênh các bước đi nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Syria, qua đó mở ra cơ hội mới cho phục hồi kinh tế.

Ông kêu gọi dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt còn lại đối với Syria, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và tạo sinh kế cho người dân.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng hối thúc các nỗ lực nhằm tạo điều kiện để người tị nạn Syria được trở về quê hương một cách an toàn, tự nguyện và trong điều kiện bảo đảm phẩm giá.

Ông khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Syria trong quá trình chuyển tiếp chính trị, bao gồm các vấn đề về công lý chuyển tiếp, hòa giải dân tộc, cải cách hiến pháp và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tự do, công bằng.

Chuyến thăm lần này của ông Guterres đánh dấu lần đầu tiên một Tổng Thư ký Liên hợp quốc tới Syria kể từ năm 2009.

Trong chuyến thăm, ông đã gặp Tổng thống lâm thời al-Sharaa, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Asaad al-Shaibani, cùng nhiều quan chức cấp cao, đại diện các tổ chức xã hội và nhiều cộng đồng khác nhau tại Syria.

Ông Guterres cũng có bài phát biểu trước Quốc hội chuyển tiếp Syria, cơ quan vừa tổ chức phiên họp đầu tiên hồi đầu tháng này./.

Syria xác nhận đàm phán với Israel, khẳng định lập trường về Cao nguyên Golan Nếu đạt được thỏa thuận an ninh Syria-Israel sẽ mở đường cho một nền hòa bình toàn diện giữa hai nước mà không làm ảnh hưởng đến lập trường của Syria về vấn đề Cao nguyên Golan.