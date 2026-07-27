Israel mở rộng hoạt động chống khủng bố tại Bờ Tây

Ngày 26/7, Israel tuyên bố sẽ mở rộng các hoạt động chống khủng bố tại Bờ Tây trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các vụ đụng độ giữa người định cư Israel và người Palestine.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết nước này đang xem xét triển khai thêm các biện pháp nhằm xác định những địa điểm được cho là nơi tổ chức các hoạt động tấn công và tiến hành các chiến dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động này tiếp diễn.



Trước đó, rạng sáng 25/7, các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành nhiều cuộc đột kích tại các thị trấn và làng mạc ở Bờ Tây, sau vụ đụng độ giữa người định cư Israel và người Palestine một ngày trước đó. Vụ việc khiến 2 người Israel và 4 người Palestine thiệt mạng.



Xe quân sự Israel được triển khai tại thành phố Jenin, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong khi đó, tại Anh, một nhóm gồm 80 nghị sỹ và thượng nghị sỹ đã kêu gọi chính phủ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Israel, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí toàn diện và hạn chế mua hàng hóa, dịch vụ từ các khu định cư của Israel.



Theo báo Times of Israel ngày 26/7, trong thư gửi Thủ tướng Anh Andy Burnham, các nghị sỹ kêu gọi London thay đổi lập trường nhằm bảo vệ quyền của người Palestine và ngăn chặn những hành động mà họ cho là vi phạm luật pháp quốc tế của Israel.



Bức thư viện dẫn báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập của Liên hợp quốc công bố hồi tháng 6 về tình hình tại Gaza, đồng thời cho rằng Anh có nghĩa vụ hành động theo Công ước về diệt chủng khi nhận thấy nguy cơ xảy ra các hành vi nghiêm trọng.



Các nghị sỹ Anh cũng chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì chưa có phản hồi chính thức đối với phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tháng 7/2024 liên quan đến việc chấm dứt các hành động hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho những hành vi của Israel được cho là vi phạm luật pháp quốc tế./.

Nhiều nước phương Tây cảnh báo Israel về việc mở rộng khu định cư ở Bờ Tây Các nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Italy, Canada, Australia, New Zealand, Na Uy và Hà Lan cho rằng việc mở rộng khu định cư làm suy yếu ổn định cũng như triển vọng đạt được giải pháp 2 nhà nước.