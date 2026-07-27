Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ cân nhắc 3 phương án

Tờ New York Times (NYT) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc 3 phương án về giải quyết xung đột với Iran.



Theo báo trên, 3 phương án gồm leo thang quân sự; gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt mới; hoặc tuyên bố Mỹ giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

Các phương án trên đã được thảo luận trong những tuần gần đây với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ James David Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Đại tướng Dan Caine, Đặc phái viên Steve Witkoff và Cố vấn cấp cao Jared Kushner. NYT nhận định trong suốt 5 tháng xung đột, Mỹ vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra.



Trong khi đó, theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Esmaeil Baghaei ngày 27/7 tuyên bố Tehran sẽ không để Mỹ “quyết định thời gian xung đột và hòa bình” và Iran sẽ tự vệ chừng nào còn cần thiết.

Ông Baghaei cho biết thêm hiện Iran không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, bất chấp việc giao tranh giữa hai bên đã tạm dừng gần đây. Mỹ hiện cũng không tham gia vào các cuộc đàm phán gần đây với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, mà ông Baghaei mô tả là “tích cực."

Theo ông Baghaei, các cuộc đàm phán này không liên quan đến Mỹ, đây là vấn đề song phương giữa Iran và Oman. Hai nước đang tiếp tục đàm phán trong khi tuyến đường thủy này vẫn đang bị đóng cửa.

Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 27/7 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn và buộc phải quay đầu đối với 6 tàu thuyền đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo các tuyến đường không được Tehran chỉ định.



Theo ông Baghaei, một số quốc gia Vùng Vịnh đã tham gia vào cuộc tấn công của Mỹ chống lại Iran, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ông cũng cảnh báo những hậu quả “khó lường” sau khi Ukraine tấn công 1 tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến 1 thủy thủ thiệt mạng, vào cuối tuần qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng hành vi của Ukraine đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và có nguy cơ lôi kéo châu Âu vào cuộc xung đột./.

Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi thông điệp qua các bên trung gian Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Washington đang trao đổi thông điệp với Tehran thông qua các nước trung gian, trong đó có Pakistan và Qatar.