Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Thủ tướng Israel đến Washington để hội đàm Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đang khởi hành đến Washington, DC, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và thảo luận về các vấn đề hiện tại, bao gồm cả tình hình xung quanh Iran.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Thủ tướng Israel đến Washington để hội đàm Tổng thống Mỹ
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Israel đến Washington để hội đàm Tổng thống Mỹ.

Tấn công bằng dao tại thủ đô Paris (Pháp).

EU điều máy bay và lính cứu hỏa hỗ trợ Pháp, Tây Ban Nha chống cháy rừng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Iran #Israel #Mỹ #xung đột Trung Đông #xung đột Mỹ Iran #xung đột giữa Mỹ và Iran #Xung đột Mỹ-Iran và các cuộc không kích #xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran #Xung đột Mỹ Iran tại Hormuz #Ảnh hưởng xung đột Mỹ Iran #Tình hình xung đột Mỹ-Iran #Xung đột Iran và Mỹ #Xung đột Mỹ–Iran #Ảnh hưởng của xung đột Mỹ-Iran #Tác động xung đột Mỹ-Iran #Xung đột Mỹ-Israel và Iran #Xung đột Mỹ-Israel với Iran #Xung đột Mỹ-Iran tại Trung Đông #Xung đột Trung Đông và Mỹ-Iran

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Podcast mới nhất