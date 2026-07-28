Lâm Đồng: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Bảo Lộc ngập sâu

Sáng 28/7, mưa lớn kéo dài từ đêm trước đã khiến nhiều khu vực trũng thấp tại phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu. Lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình ngập lụt.

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 21 giờ ngày 27/7 và kéo dài đến sáng 28/7, khiến nước từ thượng nguồn đổ về theo suối Đại Lào và sông Đại Bình khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập nặng.

Tại phường 3 Bảo Lộc, các tổ dân phố 3 và 16 là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Mưa lớn khiến nước sông Đại Bình (qua phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng) dâng cao gây ngập nặng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay trong đêm, Ủy ban nhân dân các phường đã huy động lực lượng quân sự, công an và đoàn viên thanh niên triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc cũng đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ dân quân hỗ trợ người dân.

Đến sáng 28/7, hơn 70 hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng, trong đó gần 10 hộ tại các khu vực ngập sâu đã được di dời cùng tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Các lực lượng quân sự, công an, dân quân và đoàn viên thanh niên tham gia cứu hộ, hỗ trợ người dân ứng phó với ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện mưa vẫn tiếp diễn, chính quyền địa phương duy trì lực lượng túc trực tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để kịp thời ứng cứu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân./.

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