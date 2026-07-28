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Chính quyền tỉnh Đồng Nai xác minh thông tin xuất hiện cá sấu tại suối Cây Xanh

Chính quyền xã Đăk Ơ (tỉnh Đồng Nai) đang xác minh thông tin người dân phản ánh phát hiện một con vật nghi là cá sấu tại khu vực suối Cây Xanh, thôn Bù Xia.

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Chính quyền tỉnh Đồng Nai xác minh thông tin xuất hiện cá sấu tại suối Cây Xanh
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Bản tin 60s ngày 28/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Chính quyền tỉnh Đồng Nai xác minh thông tin xuất hiện cá sấu tại suối Cây Xanh.

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(Vietnam+)
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