Cảnh sát Đức tiêu diệt nghi phạm vụ tấn công đám đông tại Berlin

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tối 26/7 (giờ địa phương), cảnh sát Đức xác nhận nghi phạm thực hiện vụ lao xe và tấn công bằng hung khí nhằm vào những người tham dự lễ hội của cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) đã bị lực lượng đặc nhiệm bắn chết trong quá trình truy bắt.

Số người bị thương trong vụ tấn công đã tăng lên 29 người, một phụ nữ khác thiệt mạng.



Theo cảnh sát Berlin, nghi phạm Abdul B., 21 tuổi, được phát hiện vào khoảng 18 giờ ngày 26/7 tại một khu vườn cộng đồng ở quận Spandau, phía Tây thủ đô Berlin.

Khi lực lượng đặc nhiệm tiếp cận, đối tượng được cho là đã cầm một loại hung khí sắc nhọn và lao về phía các nhân viên cảnh sát, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng.



Lực lượng cứu hộ Berlin lập tức tiến hành các biện pháp hồi sức cấp cứu, nhưng nghi phạm đã tử vong ngay tại hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa khu vườn để điều tra diễn biến vụ nổ súng, thu thập chứng cứ và xác định liệu đối tượng có nhận được sự hỗ trợ của những người khác trong thời gian lẩn trốn hay không.



Abdul B. bị tình nghi là thủ phạm chính của vụ tấn công xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 25/7 tại công viên Tiergarten, gần Quảng trường Potsdamer Platz và Cổng Brandenburg.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng đã điều khiển một xe tải nhỏ màu trắng từ hướng Potsdamer Platz đi vào công viên, chạy dọc đường Ahornsteig và lao vào những người đang có mặt tại khu vực này trước khi chiếc xe đâm vào một thân cây.



Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết sau khi lao xe vào đám đông, nghi phạm còn sử dụng một loại hung khí sắc nhọn, có thể là dao, để tấn công những người xung quanh rồi bỏ trốn.

Tuy nhiên, cảnh sát Berlin nhấn mạnh diễn biến chính xác của giai đoạn tấn công bằng hung khí vẫn đang được điều tra và chưa loại trừ khả năng có thêm người liên quan.



Theo số liệu mới nhất được Bộ trưởng Dobrindt công bố, một phụ nữ đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong vụ tấn công, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng.

Cảnh sát Berlin cho biết đến tối 26/7, tất cả những người bị thương đều đã qua cơn nguy kịch. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ tâm lý cho khoảng 30 người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc chứng kiến vụ việc.



Con số thương vong được điều chỉnh tăng đáng kể so với thông báo ban đầu vào rạng sáng 26/7. Việc cập nhật số liệu được thực hiện sau khi cảnh sát tổng hợp thông tin từ các bệnh viện, lực lượng cứu hộ và những người bị thương do xe đâm cũng như do hung khí sắc nhọn.



Bộ trưởng Dobrindt nhận định các thông tin hiện có đều cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố mang động cơ Hồi giáo cực đoan. Viện Công tố Liên bang Đức tại Karlsruhe đã tiếp nhận quyền điều tra vụ án từ cơ quan công tố Berlin do tính chất nghiêm trọng và khả năng vụ việc đe dọa an ninh nội địa của Đức.



Theo thông tin từ nhà chức trách Đức, Abdul B. là công dân Đức gốc Liban, sinh năm 2005 tại Berlin và lớn lên tại thành phố này. Đối tượng đã được các cơ quan an ninh biết đến từ trước, bị đánh giá là có tư tưởng cực đoan và có khả năng sử dụng bạo lực.



Thủ tướng Đức Friedrich Merz lên án vụ việc là một hành động “đáng khinh”, đồng thời kêu gọi người dân không để những phần tử cực đoan làm chia rẽ xã hội.

Ông Merz khẳng định nước Đức sẽ bảo vệ sự tự do, cởi mở và tinh thần khoan dung, đồng thời cam kết xem xét các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn những vụ tấn công tương tự.



Trong ngày 26/7, Thủ tướng Merz cùng Bộ trưởng Dobrindt, Bộ trưởng Tư pháp Stefanie Hubig và các quan chức Berlin đã tới đặt hoa tại hiện trường.

Hàng nghìn người cũng tập trung tại Cổng Brandenburg và nhiều địa điểm khác ở Berlin để tưởng niệm nạn nhân, bày tỏ tình đoàn kết với cộng đồng LGBT và phản đối chủ nghĩa cực đoan.

Các hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức tại Hamburg, Frankfurt, Dresden và một số thành phố khác của Đức.



Mặc dù nghi phạm chính đã bị bắn chết, cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Các nhà điều tra đang phân tích chiếc xe được sử dụng trong vụ tấn công, dữ liệu điện thoại, hoạt động trên mạng xã hội và các mối quan hệ của Abdul B. nhằm xác định động cơ cụ thể, quá trình chuẩn bị cũng như khả năng tồn tại một mạng lưới hỗ trợ phía sau đối tượng./.

Đức xác định danh tính kẻ lao xe vào đám đông ở Berlin Tối 25/7, một xe ôtô đã lao vào đám đông tại khu vực công viên Tiergarten, trung tâm thủ đô Berlin, khiến 1 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.