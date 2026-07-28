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Thảm sát tại Tây Bắc Nigeria khiến ít nhất 30 người thiệt mạng

Vụ tấn công tại bang Kaduna khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, tiếp tục cho thấy tình trạng mất an ninh kéo dài ở Nigeria, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tập kích và bắt cóc của các nhóm vũ trang.

Mạnh Hùng
Cảnh tàn phá khi các tay súng tấn công và phóng hỏa ở khu vực Woro và Nuku ở bang Kwara, Nigeria ngày 5/2/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)
Cảnh tàn phá khi các tay súng tấn công và phóng hỏa ở khu vực Woro và Nuku ở bang Kwara, Nigeria ngày 5/2/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công do các tay súng thực hiện nhằm vào một cộng đồng dân cư ở Tây Bắc Nigeria. Đây là vụ bạo lực mới nhất xảy ra tại khu vực vốn thường xuyên bất ổn này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi ngày 27/7, người dân địa phương cho biết, vụ tấn công xảy ra vào đêm 26/7 (theo giờ địa phương) tại làng Naridon, thuộc khu vực hành chính Kaura, bang Kaduna.

Ông Derek Christopher, Chủ tịch Mạng lưới Hòa bình và An ninh Nam Kaduna, cho biết đây không phải là lần đầu tiên ngôi làng này bị tấn công.

Ông nhấn mạnh, "cùng thời điểm này năm ngoái, cộng đồng ở khu vực trên cũng đã bị tấn công," đồng thời cho rằng chính quyền dường như đã không còn ý định bảo vệ khu vực trước những cuộc tấn công của các nhóm vũ trang.

Trong khi đó, ông Raphael Joshua, một cư dân địa phương, cho hay thi thể những người thiệt mạng đã được đưa đến một bệnh viện gần đó và việc chuẩn bị mai táng đang được tiến hành.

Ông Rubean James, một người sống sót và là cư dân của làng Naridon, xác nhận có 31 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đến nay, chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công.

Miền Tây Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ của Nigeria thường xuyên xảy ra các vụ tập kích và bắt cóc đòi tiền chuộc do các băng nhóm tội phạm có vũ trang thực hiện.

Bên cạnh tình trạng bạo lực do các băng nhóm vũ trang gây ra, Nigeria còn phải đối mặt với cuộc nổi dậy kéo dài của tổ chức cực đoan Boko Haram và nhánh ly khai của tổ chức này là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP), hoạt động chủ yếu tại khu vực Đông Bắc nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)
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