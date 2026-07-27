Bồ Đào Nha thu giữ lượng lớn cocaine ở ngoài khơi bờ biển Lisbon

Ngày 27/7, cảnh sát tài chính Italy cho biết cảnh sát Bồ Đào Nha đã ngăn chặn 1 xuồng cao tốc chở hơn 2,6 tấn cocaine ở ngoài khơi bờ biển Lisbon.



Ngoài việc thu giữ số ma túy trên, lực lượng chức năng còn bắt giữ 4 đối tượng, gồm 2 người Tây Ban Nha, 1 người Albania và 1 người đến từ Gibraltar.

Theo cảnh sát tài chính Italy, lực lượng chủ trì cuộc điều tra, số cocaine nói trên ước tính có giá thị trường khoảng 500 triệu euro (570 triệu USD).



Trong khi đó, cảnh sát Bồ Đào Nha cho biết vụ bắt giữ này diễn ra vào ngày 23/7 vừa qua, ở khu vực cách Mũi Espichel khoảng 90 km về phía Tây Nam.



Cảnh sát Italy cho biết thêm các băng nhóm tội phạm có tổ chức hiện nay thường sử dụng loại xuồng cao tốc dài từ 10-16 m và có thể đạt tốc độ khoảng 130km/h để vận chuyển các lô hàng cấm./.

Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương Tại vùng biển quốc tế ngoài khơi quần đảo Canary, cảnh sát Tây Ban Nha đã chặn bắt một con tàu và thu giữ ước tính "khoảng 35 đến 40 tấn cocaine" được chứa đầy ở tất cả các khoang trên tàu.