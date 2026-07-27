Đời sống

Bồ Đào Nha thu giữ lượng lớn cocaine ở ngoài khơi bờ biển Lisbon

Cảnh sát Italy cho biết các băng nhóm tội phạm có tổ chức hiện nay thường sử dụng loại xuồng cao tốc dài từ 10-16 m và có thể đạt tốc độ khoảng 130km/h để vận chuyển các lô hàng cấm.

Trần Quyên
Tang vật một vụ bắt giữ cocaine. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Tang vật một vụ bắt giữ cocaine. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 27/7, cảnh sát tài chính Italy cho biết cảnh sát Bồ Đào Nha đã ngăn chặn 1 xuồng cao tốc chở hơn 2,6 tấn cocaine ở ngoài khơi bờ biển Lisbon.

Ngoài việc thu giữ số ma túy trên, lực lượng chức năng còn bắt giữ 4 đối tượng, gồm 2 người Tây Ban Nha, 1 người Albania và 1 người đến từ Gibraltar.

Theo cảnh sát tài chính Italy, lực lượng chủ trì cuộc điều tra, số cocaine nói trên ước tính có giá thị trường khoảng 500 triệu euro (570 triệu USD).

Trong khi đó, cảnh sát Bồ Đào Nha cho biết vụ bắt giữ này diễn ra vào ngày 23/7 vừa qua, ở khu vực cách Mũi Espichel khoảng 90 km về phía Tây Nam.

Cảnh sát Italy cho biết thêm các băng nhóm tội phạm có tổ chức hiện nay thường sử dụng loại xuồng cao tốc dài từ 10-16 m và có thể đạt tốc độ khoảng 130km/h để vận chuyển các lô hàng cấm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thu giữ cocaine #Bắt giữ cocaine #Tàu chở hàng cocaine Bồ Đào Nha
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bảo tàng Batik Pekalongan nhìn từ bên ngoài. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Nơi lưu giữ và trao truyền di sản văn hóa Batik

Bảo tàng Batik Pekalongan là một trong những địa chỉ tiêu biểu gìn giữ sức sống của batik Indonesia, để di sản tiếp tục đồng hành cùng đời sống đương đại và được trao truyền cho các thế hệ sau.

Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão Noul tại cảng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 25/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Lũ quét tại Trung Quốc khiến hơn 30 người thương vong

Một trận lũ quét do mưa lớn đột ngột tại một khu du lịch ở huyện Vị Nguyên, Trung Quốc đã khiến một số người cắm trại bị mắc kẹt; tính đến 18h00 cùng ngày có 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Muỗi Aedes aegypti. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu

Dù nguy cơ nhiễm bệnh nhìn chung vẫn ở mức thấp, WHO khuyến cáo những người sống hoặc di chuyển đến các khu vực có dịch cần tự bảo vệ khỏi muỗi đốt và lưu ý các triệu chứng của thể bệnh nặng.