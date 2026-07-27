Lào bàn giao 67 công dân Thái Lan liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến ​

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, nhà chức trách Lào đã bàn giao 67 công dân Thái Lan sau khi bắt giữ những người này trong chiến dịch triệt phá các cơ sở lừa đảo trực tuyến (scammer) và đánh bạc trực tuyến tại thủ đô Viêng Chăn mới đây.



Cụ thể, Lào đã bàn giao cho Thái Lan tất cả những người bị bắt giữ trên tại khu vực Cửa khẩu Cầu Hữu nghị Thái Lan - Lào số 1, tỉnh Nong Khai. Sau khi tiếp nhận, lực lượng cảnh sát và cơ quan an ninh Thái Lan đã tiến hành phân loại, kiểm tra thông tin cá nhân và tình trạng pháp lý của những người này.

Kết quả ban đầu cho thấy không có trường hợp nào được xác định là nạn nhân của hoạt động mua bán người, đồng thời không phát hiện người thuộc diện bị truy nã.



Qua điều tra, cơ quan chức năng Thái Lan cho biết nhóm 67 người này từng làm việc tại các website đánh bạc trực tuyến ở Campuchia. Sau khi xảy ra giao tranh tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan khiến các cửa khẩu bị đóng, nhóm người này trở về Thái Lan, sau đó sang thủ đô Viêng Chăn của Lào để tiếp tục hoạt động.



Tại Lào, nhóm đối tượng thuê nhà làm địa điểm vận hành các website đánh bạc trực tuyến với nhiều hình thức, hoạt động liên tục 24 giờ trước khi bị lực lượng chức năng Lào triệt phá.



Phó Đội trưởng Cảnh sát xuất nhập cảnh tỉnh Nong Khai, Trung tá Thiyaphat Rangsipramankul, cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng xuất nhập cảnh Thái Lan đã phối hợp với phía Lào thực hiện 5 đợt tiếp nhận bàn giao các đối tượng trong các vụ án nghiêm trọng, với tổng số 480 người, chủ yếu liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến và đánh bạc trực tuyến.



Cảnh sát xuất nhập cảnh tỉnh Nong Khai cho biết sẽ lập danh sách theo dõi đối với những người được bàn giao nhưng chưa đến mức bị đưa vào danh sách đen (Blacklist).

Biện pháp này nhằm tăng cường quản lý, ngăn chặn việc các đối tượng tiếp tục xuất cảnh trái phép để tham gia các hoạt động phạm pháp tương tự.



Trong những năm gần đây, tội phạm lừa đảo trực tuyến và đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới trở thành vấn đề an ninh phi truyền thống đáng chú ý tại Đông Nam Á.

Các đường dây tội phạm thường lợi dụng sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để tổ chức hoạt động phi pháp, đồng thời tuyển dụng lao động từ nhiều quốc gia để vận hành các trung tâm lừa đảo đặt tại một số khu vực trong khu vực.



Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, trao đổi thông tin và phối hợp đấu tranh thông qua các kênh thực thi pháp luật nhằm xử lý các đối tượng liên quan, bảo vệ người dân và hạn chế hoạt động của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn loại hình tội phạm này vẫn gặp nhiều khó khăn do tính chất xuyên biên giới, khả năng che giấu danh tính trên không gian mạng và sự dịch chuyển liên tục của các đường dây phạm pháp./.

Bàn giao 19 đối tượng người Trung Quốc lập "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến Ngày 29/6, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành bàn giao 19 công dân Trung Quốc có hành vi lợi dụng mạng Internet để hoạt động lừa đảo trực tuyến cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc).

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