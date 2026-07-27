Xả súng tại lễ hội ẩm thực ở Mỹ, nhiều người thương vong

Tối 26/7 (giờ Mỹ) đã xảy ra một vụ xả súng tại lễ hội ẩm thực nổi tiếng gần tháp Space Needle ở thành phố Seattle (Mỹ), khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó có 1 trẻ em.

Vụ việc xảy ra tại khu phức hợp Seattle Center, phía Tây Bắc trung tâm thành phố, trong lúc đang diễn ra Lễ hội ẩm thực "Bite of Seattle" với hàng nghìn người tham dự.

Người phát ngôn Sở cứu hỏa Seattle, bà Grace Nuñez, cho biết 2 người tử vong tại hiện trường và 5 người bị thương đã được đưa đến Trung tâm Y tế Harborview điều trị.

Trong số này có 1 phụ nữ 56 tuổi trong tình trạng nguy kịch, còn bé trai 2 tuổi trong tình trạng ổn định.

Cảnh sát đang khẩn trương điều tra vụ việc và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực trên. Hiện chưa có thông tin liên quan đến nghi phạm./.

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