Nổ bom gần lối vào Bộ Tư pháp Philippines, không có thương vong

Giới chức Philippines cho biết một quả bom tự chế đã phát nổ gần lối vào Bộ Tư pháp nước này lúc rạng sáng 27/7, chỉ vài giờ trước khi một thiết bị nghi là bom chưa phát nổ được phát hiện gần trụ sở Thượng viện. Vụ nổ may mắn không gây thương vong.

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines Jose Melencio Nartatez Jr cho biết "nhiều khả năng" hai vụ việc này có liên quan với nhau. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nên chưa có thông tin chi tiết.

Trong một báo cáo, cảnh sát cho biết một tài xế xe cứu hộ đã phát hiện thiết bị trên tuyến đường giáp với trụ sở Thượng viện vào khoảng 8h30 giờ địa phương (tức 7h30 giờ Việt Nam), sau đó báo cho nhân viên an ninh.

Các nhân viên chuyên trách xử lý vật liệu nổ đã thu hồi các vật chứng tại hiện trường, bao gồm kíp nổ, đồng hồ và một lọ chứa bột màu nâu.

Thiết bị này được phát hiện chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có bài phát biểu thường niên trước toàn quốc.

Bài phát biểu của Tổng thống Ferdinand Marcos diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại Philippines khi Phó Tổng thống Sara Duterte đang đối mặt với phiên tòa luận tội, trong khi dư luận cũng đang bức xúc trước bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án "ma" về kiểm soát lũ./.

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