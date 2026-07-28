Nắng nóng khốc liệt tại Mỹ và Hàn Quốc đe dọa sức khỏe cộng đồng

Ít nhất 40 triệu người ở Mỹ sống trong khu vực cảnh báo nắng nóng cực độ ở miền Trung và Nam nước Mỹ khi nhiệt độ cao và độ ẩm khắc nghiệt bao trùm các vùng rộng lớn của nước này trong ngày thứ hai liên tiếp.

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, chỉ số nhiệt độ cảm nhận ngày 26/7 đã vượt quá 38 độ C tại khu vực trải dài từ bang Minnesota xuống bang Mississippi, kéo dài về phía Tây đến các bang California và Nevada.

Một số khu vực ở Tây Nam dự kiến mức nhiệt cao nhất lên tới 49 độ C. Các nhà khí tượng học cho biết thời tiết oi bức là kết quả của một vòm nhiệt - một hiện tượng trong đó các điều kiện khí quyển giữ nhiệt, làm tăng cường và kéo dài nhiệt độ vốn đã cao - bao trùm khu vực này.

Đáng chú ý, không khí ẩm cũng tạo ra những biến động khác xung quanh đỉnh của vùng nắng nóng, bao gồm nguy cơ giông bão dữ dội, lũ quét và mưa đá quanh vùng Ngũ Đại Hồ; đồng thời thúc đẩy các loại hình cực đoan khác ở ngoài vòm nhiệt. Dự báo, thời tiết sẽ tạm thời giảm nhiều vào giữa tuần, song nhiệt độ cao có thể quay trở lại vào cuối tuần.

Giới chức khuyến cáo trẻ em và người lớn tuổi, cùng những người có nguy cơ cao nên tìm nơi có điều hòa hoặc trung tâm làm mát, uống đủ nước và hạn chế thời gian tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thành phố Busan đã ghi nhận 32 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng kể từ đầu mùa Hè năm nay, trong bối cảnh đợt nắng nóng kéo dài tiếp tục bao trùm khu vực.

Số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 27/7 cho biết từ đầu tháng Năm đến ngày 25/7, Busan ghi nhận tổng cộng 32 ca mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Riêng trong tháng Bảy đã có 22 trường hợp, trong đó có 3 ca được ghi nhận ngày 24/7 và 2 ca vào ngày 25/7. Người cao tuổi vẫn là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất khi nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao.

Trong ngày 26/7, nhiệt độ cao nhất tại Busan đạt khoảng 34 độ C. Thành phố đã duy trì cảnh báo nắng nóng liên tục trong 10 ngày, kể từ ngày 18/7.

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Người dân tránh nóng bên hệ thống phun sương làm mát tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bên cạnh nền nhiệt cao vào ban ngày, hiện tượng đêm nhiệt đới - khi nhiệt độ ban đêm không giảm xuống dưới ngưỡng gây cảm giác oi bức, cũng kéo dài 8 ngày liên tiếp, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh nền.

Trước tình hình trên, chính quyền Busan và cơ quan y tế Hàn Quốc tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian nắng nóng cao điểm, bổ sung đủ nước, nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát và theo dõi sát tình trạng sức khỏe của người cao tuổi nhằm giảm thiểu nguy cơ sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến thời tiết cực đoan./.

Hàn Quốc phát cảnh báo cao nhất về nắng nóng Cảnh báo nắng nóng cấp độ cao nhất được Hàn Quốc ban hành khi dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 39 độ C trở lên ở những nơi có nhiệt độ đạt 35 độ C trở lên trong ít nhất hai ngày liên tiếp.