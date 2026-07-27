Đời sống

Pháp: Tấn công bằng dao tại thủ đô Paris

Theo thông tin ban đầu, một nạn nhân bị thương ở vùng thắt lưng, một người khác bị thương ở bụng, trong khi nạn nhân thứ ba bị thương nhẹ hơn.

Đào Dũng - Đài Trang
Cảnh sát Pháp canh gác ở thủ đô Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Pháp canh gác ở thủ đô Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 27/7, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một nghi phạm tấn công bằng dao, làm bị thương 3 người phụ nữ tại thủ đô Paris.

Truyền thông địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam) ở phía Tây Bắc Paris.

Một người đàn ông đã cầm 2 con dao làm bếp tấn công những người đi trên đường.

Một sỹ quan cảnh sát ngoài giờ làm việc đã can thiệp và bắt giữ đối tượng tại hiện trường.

Ba nạn nhân bị thương đều là phụ nữ, đã được điều trị y tế. Theo thông tin ban đầu, một nạn nhân bị thương ở vùng thắt lưng, một người khác bị thương ở bụng, trong khi nạn nhân thứ ba bị thương nhẹ hơn.

Danh tính của nghi phạm và động cơ vẫn chưa được làm rõ. Trong một thông báo, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết đối tượng đưa ra "những lời khai không mạch lạc"; đồng thời kêu gọi thận trọng về động cơ đằng sau hành vi đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo các báo cáo truyền thông, Văn phòng Công tố Chống Khủng bố Quốc gia Pháp (PNAT) cũng đang theo dõi tình hình.

Sau vụ việc, một lực lượng an ninh lớn đã được triển khai tại khu vực Porte de Clichy. Hoạt động của ga Porte de Clichy trên tuyến metro số 14 và điểm dừng của tuyến tram T3b tạm thời bị gián đoạn do các biện pháp bảo đảm an ninh và hoạt động cứu hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)
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