Mưa lớn gây ngập úng cục bộ và cản trở giao thông nhiều nơi tại Hà Nội

Sáng 28/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa trên diện rộng, xuất hiện các điểm ngập nước, giao thông đi lại khó khăn.

Lượng mưa đo được tại các phường thời điểm 6 giờ sáng cụ thể như sau: Hoàn Kiếm 95,5 mm; Hà Đông 46 mm; Ba Đình 102,2 mm; Hai Bà Trưng 150,8 mm; Tây Hồ 77,5 mm; Phú Thượng 195,1 mm; Yên Sở 80,8 mm; Văn Miếu 86,8 mm; Bồ Đề 102,9 mm; Phúc Lợi 113,6 mm; Long Biên 89 mm; Việt Hưng 86,2 mm...

Đáng chú ý, trong mưa xuất hiện các điểm ngập nước như: Cổ Linh, Thiên Đức (gầm chui xe lửa đường sắt), Nguyễn Gia Bồng, Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97)… giao thông qua các khu vực này gặp khó khăn, cùng với đó tại một số ngõ xóm, nhất là vùng trũng thấp cũng xảy ra tình trạng ngập úng tại một số điểm.

Hiện điểm Cổ Linh đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường. Các điểm Thiên Đức (gầm chui xe lửa đường sắt), Nguyễn Gia Bồng còn ngập nhẹ.

Đáng chú ý, các vị trí có công trình khẩn cấp như: Võ Chí Công, Quang Trung… không xảy ra tình trạng úng ngập.

Trước tình hình úng ngập xảy ra trên địa bàn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập; vận hành hợp lý các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống như: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 11/20 bơm), Trạm bơm Cổ Nhuế (vận hành 3/4 bơm), Trạm bơm Đồng Bông 1 (vận hành 3/3 bơm), riêng các Trạm bơm Cầu Ngà 1 (2/3 Máy), Cầu Ngà 3 (1/2 máy), Đồng Tép (1/2 máy) thuộc công trình khẩn cấp công ty đã vận hành trong mưa đã phát huy hiệu quả. Các cửa phai cũng vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

(Tư liệu) Công nhân ứng trực, xử lý thoát nước trên phố Minh Khai. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, ngay từ 4 giờ sáng, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ghi, ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Đến thời điểm 6 giờ, trên địa bàn thành phố đã ngớt mưa, các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

Dự báo ngày 28/7, thành phố Hà Nội vẫn có mưa, công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, ứng trực hiện trường và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới./.

Hà Nội xử lý và khắc phục các điểm ngập sau trận mưa lớn Trận mưa lớn với cường độ cao trưa 27/7 đã gây ngập cục bộ tại một số tuyến phố ở Hà Nội, song các đơn vị chức năng đã khẩn trương triển khai tiêu thoát nước tại các vị trí trọng yếu.