Bản tin 60s ngày 28/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:
Miền Bắc mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng và sạt lở gia tăng.
Chính quyền tỉnh Đồng Nai xác minh thông tin xuất hiện cá sấu tại suối Cây Xanh.
Cục Cảnh sát giao thông đề xuất mở làn vượt riêng trên cao tốc.
Đại học Y Hà Nội đưa ra hình thức xử lý nữ sinh dọa sẽ lấy trật ven bệnh nhân.
Bắt 2 nghi phạm cướp tài sản của tài xế ôtô ở Hưng Yên.
Thủ tướng Israel đến Washington để hội đàm Tổng thống Mỹ.
Tấn công bằng dao tại thủ đô Paris, Pháp.
EU điều máy bay và lính cứu hỏa hỗ trợ Pháp, Tây Ban Nha chống cháy rừng./.
(Vietnam+)