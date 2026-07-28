Mục tiêu đến năm 2035: Quy mô GRDP của thành phố Đồng Nai đạt 70 tỷ USD

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đặt ra chỉ tiêu quy mô GRDP đến năm 2035 đạt 70 tỷ USD; đến năm 2065 đạt 600 tỷ USD.

Ngày 21/7/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 (Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7/2026).

Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2026-2030, 2031-2035 và 2036-2045 từ 10%/năm trở lên; giai đoạn 2046-2065 từ 8%/năm trở lên.

Quy mô GRDP đến năm 2035 đạt 70 tỷ USD; đến năm 2045 đạt 150 tỷ USD và đến năm 2065 đạt 600 tỷ USD. GRDP bình quân đầu người đến năm 2035 tiệm cận các đô thị phát triển trong khu vực (23.000 USD/người), đến năm 2045 thuộc nhóm cao trong khu vực (23.000 USD/người), đến năm 2065 đạt 67.500 USD/người./.