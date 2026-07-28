Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Quốc hội sẽ cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị chăm lo ngày càng tốt hơn cho người có công; để đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' được thể hiện bằng chính sách nhân văn và việc làm cụ thể, thiết thực.