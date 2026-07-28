Chính trị

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 17-NQ/TW do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

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Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 24/7/2026). Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 17-NQ/TW./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV #Nghị quyết số 17 #Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV
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