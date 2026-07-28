Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 24/7/2026). Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 17-NQ/TW./.
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