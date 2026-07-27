Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ký Quyết định số 05/QĐ-HĐĐHTTTC ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm này.

Quy chế này điều chỉnh hoạt động của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Cơ quan điều hành tại các thành phố); quy định về hoạt động của Cơ quan điều hành tại các thành phố; tài chính của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (gọi là Trung tâm tài chính quốc tế); lựa chọn nhà đầu tư và lựa chọn nhà thầu của Trung tâm tài chính quốc tế; đăng ký, công nhận và chấm dứt tư cách Thành viên; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Nguyên tắc hoạt động của Cơ quan điều hành tại các thành phố

Quy chế nêu rõ nguyên tắc hoạt động của Cơ quan điều hành tại các thành phố. Theo đó, Cơ quan điều hành tại các thành phố là cơ quan hành chính đặc thù, thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện quản lý nhà nước, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn, hoạt động độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị quyết số 222/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế, đối với nội dung chưa được quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, quy định chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cơ quan điều hành tại các thành phố có trách nhiệm chủ trì, tổng hợp và lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan, báo cáo Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (gọi là Hội đồng điều hành) xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan điều hành tại các thành phố

Cơ quan điều hành tại các thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết số 222/2025/QH15, các Nghị định hướng dẫn chi tiết, quy định của pháp luật có liên quan và các nội dung sau đây:

Khu vực lõi Trung tâm tài chính quốc tế ở bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Về nhiệm vụ, cơ quan điều hành tại các thành phố thực hiện hợp tác quốc tế; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và quảng bá hình ảnh Trung tâm tài chính quốc tế; trao đổi thông tin, nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo, tham gia mạng lưới các trung tâm tài chính trên toàn cầu; triển khai các chương trình ưu đãi ngoài ưu đãi về thuế, thu hút định chế tài chính và nhân lực chất lượng cao; ký kết thỏa thuận quốc tế theo trình tự, thủ tục của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế và các văn bản hướng dẫn thi hành; ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với cơ quan, tổ chức trong nước để thực hiện cung cấp các dịch vụ phục vụ cho hoạt động và phù hợp với mục tiêu, định hướng sự phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế.

Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của Cơ quan điều hành tại các thành phố; căn cứ chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế do Hội đồng điều hành ban hành và ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố chủ quản, Cơ quan điều hành tại các thành phố ban hành chiến lược, kế hoạch, lộ trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm, đột xuất và theo yêu cầu, báo cáo Hội đồng điều hành, Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình, kết quả hoạt động, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy định pháp luật, chính sách và các nội dung liên quan tới Trung tâm tài chính quốc tế.

Về quyền hạn, cơ quan điều hành tại các thành phố báo cáo Hội đồng điều hành ban hành hoặc giao Cơ quan điều hành tại các thành phố ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung quy định tại các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15; khoản 1 Điều 113 Nghị định số 329/2025/NĐ-CP; báo cáo Hội đồng điều hành hướng dẫn hoạt động của ngân hàng thành viên ngoài các hoạt động quy định tại Mục 2, Mục 3 Chương IV Nghị định số 329/2025/NĐ-CP sau khi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 4 Điều 113 Nghị định số 329/2025/NĐ-CP.

Được thuê tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế thực hiện dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan phục vụ yêu cầu quản lý, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế bao gồm: tư vấn pháp lý; xây dựng định hướng, chiến lược phát triển; xúc tiến đầu tư; thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lương theo cơ chế thị trường; xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý giám sát hoạt động của Thành viên; tiêu chí và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; xây dựng, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống hành chính một cửa điện tử, sổ đăng ký Thành viên và các dịch vụ khác.

Được thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ tư vấn, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Hội đồng xét duyệt và các tổ, hội đồng khác để thực hiện chức năng thẩm định, tư vấn chuyên môn phục vụ công tác thẩm định hồ sơ đăng ký thành viên, cấp phép hoạt động và quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế. Chủ tịch Cơ quan điều hành tại các thành phố quyết định thành lập các tổ, hội đồng, trong đó bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị quyết số 222/2025/QH5 đối với nhà đầu tư, chuyên gia, khách hàng và cá nhân quốc tế đến làm việc, giao dịch tại Trung tâm tài chính quốc tế và làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế.

Quyết định kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, kết nối, trao đổi với cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tác trong nước và quốc tế; quyết định việc đi công tác, học tập, bồi dưỡng tại nước ngoài trong năm đối với nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý.

Ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ và các Quy chế khác theo thẩm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng điều hành, Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Chế độ tiền lương, chế độ chính sách, tuyển dụng

Cơ quan điều hành tại các thành phố ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ đặc thù, vượt trội theo cơ chế thị trường đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ quan điều hành tại các thành phố theo quy định của Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và quy định liên quan (nếu có).

Tòa nhà ICT tại Khu Công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu) được thành phố Đà Nẵng nghiên cứu khai thác, tổ chức hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Cơ quan điều hành tại các thành phố được áp dụng chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ đặc thù, vượt trội, theo cơ chế thị trường đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ quan điều hành tại thành phố còn lại.

Cơ quan điều hành tại các thành phố được tuyển dụng công chức, viên chức; ký hợp đồng lao động với người lao động (ngoài người lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ) để thực hiện tất cả các vị trí việc làm, lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ của Cơ quan điều hành tại các thành phố.

Việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Cơ quan điều hành tại các thành phố được ưu tiên trên cơ sở năng lực thực tiễn, kinh nghiệm quản trị và yêu cầu thu hút nhân sự chất lượng cao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng thuê (trong trường hợp thuê chuyên gia trong nước trong độ tuổi lao động) đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Cơ quan điều hành tại các thành phố do Chủ tịch Cơ quan điều hành tại các thành phố quyết định trên cơ sở trình độ, năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu về vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan điều hành tại các thành phố./.

Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035 Phấn đấu trong giai đoạn 2031-2035, phát triển trở thành Trung tâm tài chính có vai trò đầu mối kết nối dòng vốn và vị thế rõ nét trong mạng lưới tài chính châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu.