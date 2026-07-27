ECB: Cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát

Trong bài viết đăng trên blog mới đây, ông Peter Kazimir, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Slovakia, đồng thời là thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho rằng ECB sẽ phải tăng lãi suất thêm ít nhất một lần nữa nhằm ngăn chặn nguy cơ lạm phát kéo dài, ngay cả khi căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo ông Kazimir, nếu xung đột leo thang và làm gia tăng áp lực giá cả, ECB có thể sẽ phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn so với kỳ vọng hiện nay của thị trường.

Ông Kazimir nhận định nâng lãi suất thêm ít nhất một lần là một phần của quá trình điều chỉnh chính sách nhằm kiểm soát rủi ro lạm phát. Theo ông, điều này vẫn cần thiết ngay cả khi tình hình tại Trung Đông có cải thiện phần nào.

Ông Kazimir nhận định, nếu xung đột tiếp tục leo thang khiến áp lực lạm phát trở nên mạnh hơn và kéo dài hơn, ECB sẽ phải tăng lãi suất nhiều hơn trong các quý tới so với dự báo hiện nay.

Đây được xem là tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay cho thấy các nhà hoạch định chính sách của ECB sẵn sàng nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, sau khi ngân hàng này quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần trước thay vì tiếp tục tăng lần thứ hai liên tiếp.

Từ nay đến cuộc họp tháng 9, ECB sẽ có thêm các số liệu kinh tế và dự báo mới để đánh giá đầy đủ hơn tác động của cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông đối với nền kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone).

Theo ông Kazimir, trọng tâm của ECB hiện vẫn là đánh giá tác động của giá năng lượng tăng cao đối với lạm phát tại Eurozone. Ông cũng nhắc lại nhận định của Chủ tịch ECB Christine Lagarde đưa ra tuần trước rằng tác động đầy đủ của cú sốc giá năng lượng đối với lạm phát vẫn chưa bộc lộ hết.

Ông cảnh báo những tác động lan tỏa, hay còn gọi là "hiệu ứng vòng hai", thường không xuất hiện ngay mà hình thành dần theo thời gian. Khi những tác động này trở nên rõ ràng thì việc kiểm soát sẽ tốn kém và khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, theo ông, nhiệm vụ của ECB là phải hành động trước khi điều đó xảy ra.

Sau khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng trong tuần trước, thị trường tài chính hiện đã phản ánh gần như hoàn toàn khả năng ECB sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9. Phần lớn các chuyên gia kinh tế cũng đưa ra dự báo tương tự./

ECB giữ nguyên lãi suất, chờ thêm dữ liệu để đánh giá tác động xung đột Mỹ-Iran Nỗi lo lạm phát đã trở lại sau khi các cuộc giao tranh tại Trung Đông tiếp tục leo thang, dập tắt những hy vọng ngắn ngủi trước đó về một thỏa thuận hòa bình.

​