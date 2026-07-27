Tiền gửi dân cư lập kỷ lục hơn 10,82 triệu tỷ đồng, tăng 4,76%

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng tính đến cuối tháng Năm tăng lên mức cao kỷ lục.

Lượng tiền gửi của dân cư tính đến cuối tháng Năm tăng thêm hơn 108.000 tỷ đồng so với cuối tháng Tư, lên mức cao kỷ lục 10,826 triệu tỷ đồng.

Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng liên tục tăng kể từ năm ngoái đến nay. So với đầu năm, tăng trưởng lượng tiền gửi dân cư thêm 4,76%, tương đương thêm 491.000 tỷ đồng.

Đây là mức kỷ lục mới, đồng thời nối dài chuỗi tăng trưởng liên tục kể từ tháng 10/2025 thời điểm lần đầu tiên tiền gửi dân cư vượt mốc 10 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền gửi của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế đạt hơn 6,16 triệu tỷ đồng, tăng 92.270 tỷ đồng so với tháng 4 nhưng vẫn thấp hơn 0,2% so với cuối năm 2025.

Tính chung, tổng phương tiện thanh toán (không bao gồm giấy tờ có giá) đến hết tháng 5 đạt hơn 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 2,73% so với cuối năm ngoái.

Đà tăng của tiền gửi diễn ra trong bối cảnh lãi suất huy động từng tăng mạnh từ cuối năm 2025 và kéo dài sang những tháng đầu năm nay. Thời điểm đầu năm, nhiều ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng lãi suất nhằm thu hút nguồn vốn. Không chỉ biểu lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng thương mại còn triển khai các chương trình ưu đãi với mức lãi suất lên tới 7%-9%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, từ đầu tháng Tư, mặt bằng lãi suất đã bắt đầu hạ nhiệt sau chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhằm giảm chi phí vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng với lãi suất thấp hơn.

Dù vậy, hiện một kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, bất động sản đều ảm đạm và trầm lắng nên nhiều người dân vẫn chọn gửi tiền vào ngân hàng vừa an toàn vừa sinh lời tốt./.

Chứng chỉ tiền gửi tăng nhiệt, lãi suất tiết kiệm đua ưu đãi Nhiều chuyên gia cho rằng áp lực cân đối nguồn vốn, đặc biệt cho vay trung và dài hạn, sẽ tiếp tục khiến các ngân hàng tích cực sử dụng chứng chỉ tiền gửi như một công cụ thu hút vốn hiệu quả.