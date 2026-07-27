Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia bất ngờ từ chức

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (Bank Indonesia - BI) Perry Warjiyo đã bất ngờ từ chức vì "lý do cá nhân" trong một động thái thu hút sự chú ý của giới tài chính khi ông vẫn còn gần 2 năm trong nhiệm kỳ thứ hai.



Ngay sau thông báo trên, Phó Thống đốc Destry Damayanti được giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của BI.

Bà Damayanti khẳng định BI sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nhằm bảo đảm ổn định tỷ giá đồng rupiah, duy trì hệ thống thanh toán và bảo đảm an toàn của hệ thống tài chính.

Trong tuyên bố chính thức, BI nhấn mạnh mọi hoạt động của cơ quan này vẫn diễn ra bình thường, đồng thời cam kết duy trì nguyên tắc quản trị tốt và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Indonesia trong điều hành chính sách tiền tệ.

Theo bà Destry, quá trình lựa chọn thống đốc mới của BI sẽ được triển khai khẩn trương theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Perry Warjiyo giữ cương vị Thống đốc BI từ năm 2018 và được Quốc hội Indonesia phê chuẩn tái bổ nhiệm vào năm 2023 với nhiệm kỳ kéo dài đến 2028.

Trong thời gian lãnh đạo ngân hàng này, ông được đánh giá là người theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá đồng rupiah trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục đối mặt với nhiều biến động, từ đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị đến chu kỳ thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.

Việc người đứng đầu BI từ chức giữa nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường tài chính quốc tế, đặc biệt là biến động dòng vốn và áp lực do tỷ giá. Vì vậy, quá trình bổ nhiệm thống đốc mới của BI được giới đầu tư đánh giá sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng chính sách tiền tệ của Indonesia trong những năm tới./.

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