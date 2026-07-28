Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về quản lý rừng bền vững

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 28/7, Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) về lâm nghiệp với chủ đề “Hướng tới một châu Á-Thái Bình Dương tăng cường khả năng chống chịu của rừng nhằm nâng cao phúc lợi cho mọi người” đã được tổ chức tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị dẫn đầu tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu lãnh đạo cấp cao, chuyên gia và học giả đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng các tổ chức quốc tế liên quan đã chia sẻ các cơ chế chính sách và kinh nghiệm thực tiễn về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, hiện thực hóa giá trị sản phẩm sinh thái cũng như thúc đẩy phát triển dựa trên công nghệ, đồng thời cùng thảo luận về những hướng đi và giải pháp mới nhằm tăng cường hợp tác lâm nghiệp trong khu vực.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) cho rằng châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có nền kinh tế năng động nhất và có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là một trong những khu vực có tài nguyên rừng phong phú nhất và có hệ sinh thái đa dạng nhất thế giới, chiếm hơn một nửa diện tích rừng toàn cầu.

Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tuy nhiên, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với những thách thức như các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra, tình trạng suy giảm đa dạng sinh học, cũng như gia tăng hiện tượng suy thoái đất và sa mạc hóa. Tất cả những vấn đề này đều tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của khu vực.

Ông Hà Lập Phong khẳng định Trung Quốc sẵn sàng chung tay cùng các bên để đạt được hợp tác cùng có lợi và cùng thúc đẩy ngành lâm nghiệp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát triển chất lượng cao.

Dựa trên chủ đề của hội nghị cấp bộ trưởng về lâm nghiệp lần này, Phó Thủ tướng Trung Quốc đưa ra 4 đề xuất, bao gồm cùng chung tay xây dựng lá chắn an ninh sinh thái; cùng chung tay vì sự thịnh vượng chung, sống hài hòa với thiên nhiên; chung tay thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh và ít phát thải carbon; chung tay xây dựng nền tảng hợp tác đa phương…

Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị đã chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn với chủ đề: “Quản lý rừng bền vững, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái rừng trước biến đổi khí hậu và nâng cao phúc lợi sinh thái cho mọi người tại Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị (giữa, hàng đầu) dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định quản lý rừng bền vững là giải pháp căn cơ, lâu dài và hiệu quả nhất để xây dựng những cánh rừng khỏe mạnh, có khả năng tự phục hồi, thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp tục cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái thiết yếu cho con người.

Những năm qua, Việt Nam đã kiên định thực hiện nhiều chính sách đồng bộ, đó là: bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có; đẩy mạnh quản lý rừng bền vững; phục hồi các hệ sinh thái rừng tự nhiên; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong giám sát tài nguyên rừng, cảnh báo cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và quản trị lâm nghiệp hiện đại…

Đặc biệt, Việt Nam luôn coi người dân là trung tâm của quản lý rừng bền vững. Khi người dân được hưởng lợi từ rừng, họ sẽ trở thành lực lượng bảo vệ rừng hiệu quả nhất.

Chính vì vậy, Việt Nam đã triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế của hàng triệu người dân miền núi; đồng thời thúc đẩy phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu, du lịch sinh thái, tín chỉ carbon và các mô hình kinh tế dưới tán rừng.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho rằng phúc lợi sinh thái không chỉ là môi trường sống trong lành mà còn là cơ hội phát triển công bằng, sinh kế bền vững và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mọi người dân.

Đây cũng là lý do Việt Nam đang từng bước chuyển từ tư duy “bảo vệ rừng” sang “quản trị hệ sinh thái rừng”, từ khai thác giá trị đơn lẻ sang phát huy đồng thời các giá trị kinh tế, sinh thái, văn hóa và xã hội của rừng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, lâm nghiệp ngày nay không còn là câu chuyện của riêng ngành lâm nghiệp. Đó là câu chuyện của tăng trưởng xanh, của thích ứng với biến đổi khí hậu, của an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. Không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết những thách thức xuyên biên giới này.

Việt Nam cho rằng hợp tác quốc tế cần tập trung mạnh mẽ hơn vào 4 ưu tiên: chia sẻ tri thức, khoa học và công nghệ để nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái rừng; thúc đẩy tài chính xanh, tín chỉ carbon và các cơ chế đầu tư dài hạn cho bảo tồn và phục hồi rừng; tăng cường hợp tác nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững các hệ sinh thái xuyên biên giới; xây dựng các chuỗi cung ứng lâm sản hợp pháp, minh bạch, có trách nhiệm và thích ứng với các yêu cầu mới của thương mại quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị khẳng định Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, có trách nhiệm và luôn sẵn sàng cùng các nền kinh tế APEC chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng những cánh rừng khỏe mạnh hơn vì sự phát triển bền vững của khu vực.



Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Hội nghị đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi và thông qua “Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp APEC năm 2026”. Tuyên bố chung bày tỏ hy vọng các nền kinh tế APEC sẽ thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường thực thi pháp luật chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm lâm nghiệp, tích hợp quản trị rừng và quản lý rừng bền vững vào các kế hoạch phát triển kinh tế, khung chính sách và khuyến nghị.

Tuyên bố cũng kêu gọi tăng cường đầu tư và cơ hội tài chính cho phát triển lâm nghiệp và thương mại hợp pháp các sản phẩm lâm nghiệp, phù hợp với hoàn cảnh và ưu tiên phát triển cụ thể của từng nền kinh tế. Hỗ trợ chuyển đổi và nâng cấp chế biến sản phẩm lâm nghiệp và tăng cường chuỗi giá trị.

Khuyến khích tăng cường hợp tác trong lâm nghiệp đô thị và quản lý tài nguyên nước trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tận dụng đổi mới công nghệ và quản lý rừng bền vững để phục hồi hệ sinh thái và giảm thiểu sự phân mảnh môi trường sống.

Đồng thời, khuyến khích sự phát triển của các ngành công nghiệp, sản phẩm và dịch vụ lâm nghiệp mới nổi, phù hợp với các nguyên tắc quản lý rừng bền vững./.

Gỡ “nút thắt” để quản lý, bảo vệ rừng Quảng Trị chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị tác động; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh thêm các điểm phá rừng mới.