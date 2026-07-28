Việt Nam giành 21 huy chương tại Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26

Kỳ thi Toán học Quốc tế (MIMC) là sân chơi Toán học thường niên dành cho học sinh bậc Tiểu học và THCS.

Tại Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26 (MIMC 2026) diễn ra từ ngày 22 đến 27/7/2026 tại Mông Cổ, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành 2 chức vô địch đồng đội, 21 huy chương (4 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng) và 2 Giải Khuyến khích ở nội dung cá nhân.

Đây là sân chơi Toán học thường niên dành cho học sinh bậc Tiểu học và Trung học cở sở.

Bên cạnh hai nội dung chính là thi cá nhân và thi đồng đội, MIMC 2026 còn tổ chức các hoạt động Culture Night, Puzzle Challenge và Team Building, tạo điều kiện để học sinh giao lưu học thuật, trải nghiệm văn hóa và rèn luyện kỹ năng hợp tác trong môi trường quốc tế./.