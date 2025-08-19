Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 25: Đoàn Việt Nam giành 18 huy chương

Kỳ thi Toán học Quốc tế là cuộc thi thường niên được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên dành cho các học sinh giỏi Toán đến từ hơn các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tại Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 16-18/8, Giải vô địch toàn đoàn đã thuộc về đội Việt Nam và Singapore.

Đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành 18 giải cá nhân, gồm 6 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 8 huy chương Đồng.

Đây là một trong những kỳ thi Toán học quốc tế uy tín nhất dành cho học sinh Trung học cơ sở; đồng thời là sân chơi quốc tế bổ ích, tạo điều kiện cho các tài năng Toán học từ nhiều quốc gia có cơ hội cọ xát và phát triển năng lực về Toán học, thiết lập môi trường học thuật, phát huy sự sáng tạo, phát triển nghiên cứu./.