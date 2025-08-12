Học sinh Việt gây tiếng vang lớn tại đấu trường Toán học châu Á 2025

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Tâm cho biết sẽ tiếp tục học tập, tích lũy thêm nhiều kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng để chinh phục thêm các cuộc thi Toán trong nước và quốc tế.

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng em Dương Minh Tâm, lớp 6.1 Trường Trung học cơ sở Đồng Phú, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên con đường chinh phục tri thức.

Vừa qua, vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, Tâm đã dành được Huy chương vàng tại Đấu trường Toán học châu Á 2025, diễn ra tại Nhật Bản.

Thành tích này đã góp phần vào kết quả chung ấn tượng của đoàn Việt Nam tại kỳ thi cũng như nâng cao vai trò của học sinh Việt Nam trên bản đồ toán học quốc tế./.

