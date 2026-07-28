Đổi mới công tác thanh tra gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ngày 27/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành Thanh tra tập trung thực hiện ngay 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Ngày 27/7/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới, đổi mới công tác thanh tra phải đặt trong tổng thể đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền và nâng cao quản trị quốc gia. Tổ chức hoạt động của ngành phải tập trung, thống nhất, thông suốt, bám sát cơ sở; kiểm soát quyền lực, giữ nghiêm kỷ cương, bảo vệ Nhân dân, phục vụ phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành Thanh tra phải tập trung thực hiện ngay 7 nhiệm vụ trọng tâm./.

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