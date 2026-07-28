Cần Thơ: Sạt lở bờ sông liên tiếp gây ra thiệt hại về nhà ở và tài sản của dân

Ngày 28/7, Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân xã Đại Ngãi (Cần Thơ) cùng các ban, ngành tại địa phương tiến hành kiểm tra và thăm hỏi gia đình bị nạn sau sự cố sạt lở xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 27/7, một đoạn sạt lở dài hơn 20m, rộng khoảng 5m đã xảy ra tại khu vực nhà ở và vựa cát, đá của hộ ông Lê Văn Tài ở ấp Lợi Đức. Vụ việc làm sạt một phần căn nhà xuống sông và cuốn trôi nhiều vật liệu xây dựng, ước tính thiệt hại đáng kể.

Tại hiện trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã thăm hỏi, động viên gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp kiểm tra, đánh giá hiện trạng để có biện pháp xử lý theo quy định.

Thời gian qua, tình hình sạt lở bờ sông tại xã Đại Ngãi diễn ra với chiều hướng phức tạp, liên tiếp gây ra thiệt hại về nhà ở và tài sản cho các hộ dân trên địa bàn.

Cũng tại ấp Lợi Đức, vào giữa tháng 6, sạt lở đã xuất hiện tại khu vực nhà ông Trần Văn Thuyền và nhà bà Phan Thị Bé với chiều dài hơn 30m, ăn sâu vào bờ khoảng 20m. Vụ việc khiến 2 căn nhà bị ảnh hưởng nặng với tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Vào ngày 3/7, tại ấp Ngãi Hòa, sạt lở cũng xảy ra tại hộ bà Huỳnh Ngọc Lan làm sụp một phần căn nhà xuống sông và khiến hai hộ liền kề xuất hiện các vết nứt nguy hiểm. Các vụ việc may mắn không có thiệt hại về người.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đại Ngãi đã cùng các ban ngành, đoàn thể, lực lượng Công an, Quân sự và Ban Nhân dân các ấp thường xuyên kiểm tra, thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị nạn. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng được huy động kịp thời để hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, giúp các hộ gia đình ổn định tâm lý và vượt qua khó khăn.

Trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và khó lường, Ủy ban Nhân dân xã Đại Ngãi đề nghị các ngành chức năng tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại các khu vực xung yếu. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân sinh sống ven sông cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình sạt lở xung quanh; chủ động quan sát, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như nứt đất, sụt lún nền móng hoặc nguy cơ sạt lở bờ sông.

Khi phát hiện nguy cơ sạt lở, người dân cần chủ động di dời ngay người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và Ban Nhân dân ấp để được hỗ trợ xử lý kịp thời./.

Cần Thơ: Sạt lở nghiêm trọng làm sập hoàn toàn nhiều nhà ven sông Cái Sắn Với vụ sạt lở mới xảy ra tại xã Vĩnh Trinh, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận hơn 230 điểm sạt lở, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn.