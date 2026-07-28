Lâm Đồng: Khẩn trương hỗ trợ người dân vùng ngập sâu ở Bảo Lộc

Mưa lớn kéo dài từ đêm 27 đến sáng 28/7, gây ngập sâu tại nhiều khu vực thuộc phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trong sáng nay, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với lực lượng quân sự và Công an phường 3 Bảo Lộc giải cứu an toàn 16 người bị mắc kẹt do ngập lụt tại khu vực cầu số 3, đường Xuân Diệu.

Thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 8 giờ cùng ngày, sau khi nhận tin báo có 5 hộ dân với 16 người bị nước lũ cô lập, đơn vị đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Do nước dâng cao, chia cắt khu dân cư, lực lượng cứu nạn chia thành nhiều tổ công tác, phối hợp với công an địa phương tiếp cận từng hộ dân. Cán bộ, chiến sỹ trang bị áo phao, phao cứu sinh, hướng dẫn người dân di chuyển theo đội hình an toàn; đồng thời trực tiếp dìu, cõng người già, trẻ em và những người không thể tự di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến khoảng 9 giờ 20 phút, toàn bộ 16 người đã được đưa đến nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc, từ chiều 27 đến sáng 28/7, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1,2m.

Ngay trong đêm, đơn vị đã huy động 34 cán bộ, chiến sỹ, gồm bộ đội và dân quân, chia thành nhiều tổ công tác kiểm tra các khu vực xung yếu, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản.

Thống kê ban đầu, gần 80 hộ dân tại các tổ dân phố 6, 7, 9, 11, 12 và 14 bị ảnh hưởng do ngập lụt.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ 17 hộ dân di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Đồng thời, tiếp tục bố trí lực lượng túc trực tại các tuyến đường Xuân Diệu, Phan Huy Ích và những khu vực còn ngập để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sẵn sàng ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian tới./.

Lâm Đồng: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Bảo Lộc ngập sâu Cơn mưa lớn từ khoảng 21 giờ ngày 27/7 và kéo dài đến sáng 28/7, khiến nước từ thượng nguồn đổ về theo suối Đại Lào và sông Đại Bình gây ngập nặng tại nhiều khu vực thấp trũng.