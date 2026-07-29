Đời sống

Thương vong gia tăng trong trận động đất ở Nhật Bản

Trong số các nạn nhân có 2 người thiệt mạng tại một trung tâm thương mại ở thị trấn Kashima, tỉnh Kumamoto, sau một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas xảy ra không lâu sau động đất.

Phan An
Hiện trường vụ nổ tại Trung tâm mua sắm Aeon Mall ở Kashima, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản sau động đất ngày 28/7/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)
Hiện trường vụ nổ tại Trung tâm mua sắm Aeon Mall ở Kashima, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản sau động đất ngày 28/7/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra ngoài khơi tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản, ngày 28/7 đã tăng lên 5 người.

Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thảm họa Nhật Bản, trong số các nạn nhân có 2 người thiệt mạng tại một trung tâm thương mại ở thị trấn Kashima, tỉnh Kumamoto, sau một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas xảy ra không lâu sau động đất. Các nạn nhân còn lại tử vong tại các khu vực khác trong tỉnh Kumamoto.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm khoảng 10 người bị cho là còn mất tích tại trung tâm thương mại ở Kashima.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết trận động đất xảy ra dưới đáy biển ngoài khơi tỉnh Kumamoto, ở độ sâu khoảng 10km. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ngay sau động đất nhưng nhanh chóng được dỡ bỏ.

Khoảng 50 người đã được đưa đến bệnh viện, trong khi công tác đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi kêu gọi người dân tránh xa các khu vực ven biển, đồng thời cho biết chính phủ đã thành lập nhóm công tác để thu thập thông tin, đánh giá thiệt hại và sẵn sàng triển khai các hoạt động cứu hộ khi cần thiết.

Trước đó, Nhật Bản đã phát cảnh báo tại nhiều tỉnh trên đảo Kyushu, gồm Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita và Miyazaki, đồng thời khuyến cáo khoảng 150.000 người sơ tán đến các điểm trú ẩn.

Trận động đất khiến ít nhất 48.000 hộ gia đình trên đảo Kyushu bị mất điện. Nhiều tuyến đường sắt, trong đó có tuyến tàu cao tốc Shinkansen, vẫn phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Giao thông đường bộ và hàng không tại khu vực cũng bị gián đoạn.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản cho biết chưa phát hiện bất thường tại 3 nhà máy điện hạt nhân gần vùng bị ảnh hưởng. Rung chấn cũng được cảm nhận tại một số khu vực của Hàn Quốc, trong đó có thành phố cảng Busan ở Đông Nam nước này.

Kumamoto từng hứng chịu một trận động đất nghiêm trọng vào năm 2016, khiến 275 người thiệt mạng, hơn 2.700 người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động đất #cảnh báo sóng thần Nhật Bản
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