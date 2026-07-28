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Mỹ chưa chấp thuận Israel đánh mục tiêu năng lượng Iran

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết Mỹ hiện chưa chấp thuận để Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Iran.

Viết Thành
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Mỹ chưa chấp thuận Israel đánh mục tiêu năng lượng Iran
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ chưa chấp thuận Israel đánh mục tiêu năng lượng Iran.

Mỹ và Iran tiến gần đột phá ngoại giao.

Quân đội Israel cảnh báo thiếu hụt tên lửa đánh chặn.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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