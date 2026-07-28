Mỹ lạc quan về triển vọng đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 bày tỏ lạc quan triển vọng trong đàm phán với Iran, trong bối cảnh hai bên đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp tạm ngừng các hoạt động tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhau.

Tuy nhiên, ông Trump cũng lưu ý Mỹ sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả.

Trả lời phỏng vấn trang tin Axios của Mỹ, Tổng thống Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi "rất sâu" với Iran, song lưu ý nếu đàm phán không đạt kết quả, Washington sẽ nối lại "các hành động quân sự rất mạnh."

Khi được hỏi về thời gian dành cho nỗ lực ngoại giao, ông Trump cho biết không còn nhiều thời gian, nhấn mạnh tiến trình này phải đạt kết quả nhanh chóng hoặc sẽ không diễn ra.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng quyết định tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran nhằm tạo điều kiện cho các nước trung gian cũng như các quốc gia trong khu vực thúc đẩy đàm phán.

Cùng ngày, phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) trên đường tham dự sự kiện tại bang Michigan, Tổng thống Trump cho biết vẫn kiên nhẫn chờ kết quả đàm phán và tin rằng có nhiều khả năng các bên sẽ đạt được tiến triển.

Ông Trump cho biết Mỹ và Israel đang "khá gần" với sự thống nhất quan điểm về vấn đề Iran.

Đề cập Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người dự kiến thăm Nhà Trắng vào ngày 28/7, ông Trump nói hai bên vẫn còn một số khác biệt nhỏ, nhưng nhìn chung đang có sự đồng thuận khá lớn.

Trước đó, Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh: “Iran hiện không tham gia bất kỳ cuộc thương lượng nào với Mỹ.”

Theo người phát ngôn này, các bên trung gian có thể chuyển đến Iran thông điệp từ phía Mỹ liên quan đến những diễn biến hiện nay trong khu vực, nhưng hai nước chưa bước vào tiến trình thương lượng.

Tổng thống Trump đưa ra thông điệp trên trong bối cảnh Mỹ và Iran đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp tạm ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của nhau.

Ông Trump đã ra lệnh tạm dừng các cuộc không kích từ tối 24/7 theo giờ Mỹ (tức sáng 25/7 theo giờ Iran), chấm dứt chuỗi 13 đêm liên tiếp hai bên tấn công qua lại vì cáo buộc đối phương vi phạm Bản ghi nhớ về thỏa thuận chấm dứt xung đột mà hai bên ký hồi tháng Sáu.

Trong bối cảnh đó, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy dư luận Mỹ ngày càng phản đối cuộc xung đột với Iran.

Khảo sát do Reuters/Ipsos công bố ngày 27/7 cho thấy chỉ khoảng 1/3 số người Mỹ ủng hộ cuộc chiến với Iran, mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát từ cuối tháng Hai. Có tới 69% số người được hỏi cho rằng Tổng thống Donald Trump chưa giải thích rõ mục tiêu của việc Mỹ can dự quân sự tại Iran.

Một khảo sát khác do The Washington Post phối hợp với công ty Ipsos thực hiện cho thấy 68% người Mỹ nhận định cuộc chiến này "không đáng để tiến hành."

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các mục tiêu của Iran ngày 28/2, tỷ lệ ủng hộ cuộc chiến tại Mỹ luôn duy trì dưới 40%.

Song song với các diễn biến trên, nỗ lực thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong chuyến thăm Jordan ngày 27/7 đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi để trao đổi những diễn biến mới nhất trong khu vực.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Jordan, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, nối lại đàm phán nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng, đồng thời bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngoài ra, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông./.

Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi thông điệp qua các bên trung gian Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Washington đang trao đổi thông điệp với Tehran thông qua các nước trung gian, trong đó có Pakistan và Qatar.