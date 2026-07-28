Xung đột tại Trung Đông: Mỹ thông báo vòng đàm phán mới giữa Israel-Liban

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/7 thông báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Liban sẽ được tổ chức tại Rome (Italy) từ ngày 4-6/8, trong bối cảnh Israel chuẩn bị rút lực lượng của nước này khỏi hai "khu vực thí điểm" ở miền Nam Liban.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhóm kỹ thuật tại cuộc gặp ở Rome sẽ tập trung thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ khuôn khổ thỏa thuận giữa Israel và Liban, trong đó bao gồm mở rộng tiến trình thiết lập các khu vực thí điểm, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến biên giới và xây dựng một thỏa thuận toàn diện về hòa bình và an ninh.

Quan chức Mỹ cho rằng kinh nghiệm từ các khu vực thí điểm ban đầu sẽ giúp hoàn thiện cơ chế triển khai để có thể mở rộng theo từng giai đoạn.

Trước đó, hôm 26/6, các đại diện từ Israel, Liban và Mỹ đã tham gia lễ ký kết thỏa thuận khung ba bên, nhằm mở đường cho hòa bình và chấm dứt xung đột kéo dài nhiều năm qua.

Theo thỏa thuận, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài 1,8 km mà IDF đã thiết lập ở miền Nam Liban, hay còn được gọi là hai "khu vực thí điểm." Binh lính Israel tại đây sẽ được các thành viên của quân đội Liban thay thế. Nội dung thỏa thuận cũng bao gồm quá trình nhằm giải giáp Hezbollah. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận và từ chối hạ vũ khí.

Đến ngày 20/7 vừa qua, quân đội Liban chính thức triển khai lực lượng tại 3 ngôi làng ở miền Nam nước này trong khuôn khổ giai đoạn thử nghiệm của thỏa thuận ba bên giữa Liban, Israel và Mỹ.

Mặc dù giao tranh giữa các lực lượng của Israel và Hezbollah đã lắng dịu nhưng Liban cho biết vẫn xảy ra các vụ không kích và pháo kích rải rác.

Chính quyền Beirut cho rằng các hoạt động quân sự của Israel tại khu vực thuộc phạm vi thí điểm đang cản trở việc triển khai đầy đủ lực lượng Liban theo thỏa thuận.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng vào ngày 28/7 trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Netanyahu đến Mỹ.

Nếu diễn ra, sự kiện này đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu kể từ khi cuộc xung đột với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Trước khi lên đường sang Mỹ, ông Netanyahu cho biết chuyến thăm lần này mang ý nghĩa quan trọng, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến tập trung thảo luận cuộc xung đột với Iran trong bối cảnh Mỹ thông báo tạm dừng hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của Iran nhằm tạo cơ hội cho các nỗ lực đàm phán.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận việc triển khai khuôn khổ thỏa thuận, do Mỹ bảo trợ, giữa Israel và Liban được ký hồi tháng trước, song việc thực hiện trên thực địa đang gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, chương trình nghị sự dự kiến đề cập tình hình tại Dải Gaza, nơi các nỗ lực ngoại giao nhằm khởi động quá trình tái thiết vẫn đang đình trệ./.

Israel thúc đẩy tái thiết các cộng đồng biên giới giáp với Liban Chính phủ Israel bắt đầu khởi động chiến dịch vận động người dân trở lại sinh sống tại các cộng đồng dọc biên giới giáp với Liban, một phần trong chương trình đầu tư trị giá khoảng 6 tỷ USD.