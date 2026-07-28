Yemen tuyên bố sẵn sàng ứng phó mọi kịch bản leo thang với Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận ngày 27/7 tuyên bố sẵn sàng ứng phó với mọi khả năng leo thang căng thẳng với lực lượng Houthi, sau khi lực lượng này tiến hành các cuộc tấn công và áp đặt phong tỏa hàng hải nhằm vào Saudi Arabia.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại giao tranh tái diễn giữa Riyadh và Houthi có thể làm gia tăng bất ổn tại khu vực cũng như tác động đến tình hình an ninh vốn mong manh trong khu vực.

Tại cuộc họp báo tại Đại sứ quán Yemen ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Ngoại trưởng Yemen, bà Afrah al-Zouba nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản leo thang căng thẳng."

Bà Al-Zouba cho biết chính quyền Yemen ngày càng lo ngại Houthi đang tìm cách mô phỏng các động thái của Iran tại eo biển Hormuz nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb - nối Biển Đỏ với vịnh Aden và rộng hơn là Ấn Độ Dương.

Tương tự eo biển Hormuz, eo biển Bab el-Mandeb là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, giữ vai trò kết nối hoạt động vận tải biển giữa châu Âu, châu Á và châu Phi.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Houthi thông báo tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia, cho rằng đây là hành động đáp trả các vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái của Riyadh.

Trước đó, ngày 20/7, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia nhằm đáp trả vụ không kích sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen mà lực lượng này cho là do Saudi Arabia thực hiện.

Đến ngày 21/7, Houthi gửi cảnh báo trực tiếp tới các hãng vận tải biển quốc tế, yêu cầu ngừng mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa tới và đi từ các cảng của Saudi Arabia, đồng thời tuyên bố các tàu vi phạm có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen, có hiệu lực từ đầu tháng 4/2022, có nguy cơ sụp đổ, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh khu vực Vùng Vịnh và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz./.

EU lên án Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ Các cuộc tấn công của Houthi đã buộc nhiều hãng vận tải biển lớn phải chuyển hướng cho tàu đi qua Mũi Hảo Vọng, làm gia tăng chi phí và kéo dài thời gian vận chuyển hàng hóa toàn cầu.