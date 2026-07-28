Gaza cần hơn 71 tỷ USD cho quá trình tái thiết trong thập niên tới

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv cho biết, việc tái thiết Gaza sẽ cần khoảng 71,4 tỷ USD trong thập niên tới, gấp hơn 7 lần tổng chi phí tái thiết sau các cuộc xung đột lớn trước đây ở Dải Gaza.

Theo báo Times of Israel ngày 27/7, đánh giá trên được đưa ra trong một báo cáo mang tên "Xây dựng lại Gaza" do Tổ chức cứu trợ quốc tế Oxfam thực hiện với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Palestine (MAS) và Trung tâm Thương mại Palestine (PalTrade).

Báo cáo cho biết tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế ở Gaza ước tính khoảng 57,9 tỷ USD, còn nhu cầu phục hồi và tái thiết ước tính 71,4 tỷ USD trong 10 năm tới.

Trong khi đó, các nỗ lực tái thiết trước đây sau các cuộc xung đột năm 2008-2009, 2014 và 2021 đòi hỏi số tiền tương đương 10 tỷ USD.

Bên cạnh sự tàn phá về vật chất, cuộc xung đột đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền tảng kinh tế và xã hội của Gaza. Các thư viện, kho lưu trữ và các tổ chức văn hóa cũng đã bị mất mát, ảnh hưởng đến việc bảo tồn lịch sử và bản sắc Palestine.

Báo cáo cũng nhấn mạnh tác động nhân đạo đối với phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương. Ước tính, hiện có khoảng 58.600 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của nữ giới đã lên tới 92%.

Phụ nữ tại Gaza hiện dành từ 8-12 giờ mỗi ngày để làm các công việc chăm sóc không được trả lương, bao gồm lấy nước, chuẩn bị thức ăn trong điều kiện khó khăn và chăm sóc các thành viên gia đình bị thương.

Khoảng 1/4 số thương tích gặp phải trong cuộc xung đột sẽ gây ra những hậu quả lâu dài, với hơn 50.000 người cần phục hồi chức năng dài hạn.

Thiệt hại về môi trường rất nghiêm trọng, bao gồm việc phá hủy các vườn cây ăn quả, đất nông nghiệp và nhà kính, ô nhiễm đất nông nghiệp, suy thoái nguồn nước ngầm và nước thải chưa qua xử lý đổ ra biển Địa Trung Hải.

Báo cáo đề xuất một khuôn khổ 5 năm để phục hồi, tập trung vào vai trò lãnh đạo của người Palestine; kêu gọi một tầm nhìn quốc gia thống nhất liên kết Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem./.

Liên minh châu Âu công bố gói hỗ trợ 1 tỷ USD tái thiết Gaza Công cuộc tái thiết Gaza được dự báo sẽ kéo dài nhiều năm và cần tới hàng chục tỷ USD, trong bối cảnh khu vực vẫn thiếu nghiêm trọng vật liệu xây dựng và thiết bị phục vụ dọn dẹp đống đổ nát.