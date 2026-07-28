Lượng tàu qua eo biển Bab Al Mandeb giảm mạnh sau lệnh phong tỏa của Houthi

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lưu lượng tàu hàng qua eo biển Bab Al Mandeb đã giảm hơn một nửa chỉ sau một tuần kể từ khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu có liên quan đến Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải trên một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Dữ liệu của hãng phân tích hàng hải Kpler cho thấy, chỉ có 15 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Bab Al Mandeb trong ngày 26/7, giảm 56% so với 34 tàu ghi nhận vào ngày 20/7 - thời điểm Houthi lần đầu công bố "lệnh cấm vận hàng hải" đối với các tàu có liên quan đến Saudi Arabia.

Trong số các tàu đi qua Bab Al Mandeb có tàu chở dầu thô, ngũ cốc và phân bón hướng tới các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Hà Lan.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Houthi tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Tập đoàn dầu khí Aramco tại hai thành phố Jizan và Yanbu của Saudi Arabia, đồng thời nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu NCC Masa trên Biển Đỏ hôm 25/7.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cũng cho biết một tàu chở dầu hoạt động tại khu vực nam Biển Đỏ đã báo cáo một vật thể bay chưa xác định rơi xuống vùng biển gần tàu.

Trong khi đó, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz có dấu hiệu phục hồi sau khi Mỹ và Iran thông báo tạm ngừng giao tranh. Dữ liệu của Kpler cho thấy 11 tàu đã đi qua eo biển này trong ngày 26/7, chủ yếu là các tàu vận chuyển dầu thô và hóa chất.

Theo tờ The National, trước khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát hồi cuối tháng 2, trung bình mỗi ngày có hơn 100 tàu qua eo biển Hormuz, vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu.

Lưu lượng sụt giảm mạnh sau khi chiến sự nổ ra, phục hồi phần nào sau các thỏa thuận ngừng bắn, nhưng tiếp tục biến động theo diễn biến an ninh trong khu vực.

Nhiều hãng vận tải biển quốc tế hiện vẫn tránh đi qua cả eo biển Bab Al Mandeb và Hormuz như một biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Hãng vận tải biển Hapag-Lloyd của Đức cho biết phần lớn các tuyến vận tải của doanh nghiệp vẫn được điều chỉnh đi vòng qua Mũi Hảo Vọng thay vì qua Biển Đỏ và eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục điều chỉnh lộ trình nếu tình hình an ninh xấu đi./.

Houthi tấn công trả đũa Saudi Arabia, căng thẳng leo thang Houthi tuyên bố phóng tên lửa nhằm vào Saudi Arabia, trong khi liên quân do Riyadh dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của Houthi ở Yemen khiến căng thẳng khu vực gia tăng.

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