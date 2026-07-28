Iraq xúc tiến hợp tác với Liban xuất khẩu dầu qua Địa Trung Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iraq và Liban đang thúc đẩy kế hoạch mở thêm tuyến vận chuyển dầu thô qua Địa Trung Hải nhằm giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu của Iraq bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi căng thẳng an ninh tại khu vực.

Tờ The National ngày 27/7 cho biết, trong chuyến thăm Baghdad gần đây của Thủ tướng Liban Nawaf Salam, hai bên đã nhất trí thành lập một nhóm kỹ thuật chung để nghiên cứu các phương án vận chuyển dầu thô Iraq tới Địa Trung Hải qua lãnh thổ Syria và Liban.

Một đoàn chuyên gia Iraq dự kiến sẽ sớm tới Liban để đánh giá khả năng triển khai kế hoạch.

Bộ trưởng Năng lượng Liban Joe Saddi cho biết hai nước sẽ nghiên cứu cả việc khôi phục hạ tầng đường ống hiện có và xây dựng một nhánh đường ống mới từ Syria tới cảng Tripoli của Liban.

Trong ngắn hạn, Iraq cũng có thể sử dụng các kho chứa dầu tại Tripoli để phục vụ xuất khẩu, tương tự cách nước này đang vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ bằng đường bộ sang Syria trước khi đưa ra thị trường quốc tế.

Theo cố vấn tài chính của Thủ tướng Iraq Mudhir Mohammed Salih, việc sử dụng lãnh thổ Liban làm cửa ngõ bổ sung ra Địa Trung Hải sẽ mở thêm tuyến xuất khẩu mới cho dầu mỏ Iraq, đồng thời tạo điều kiện để Liban trở thành một trung tâm trung chuyển năng lượng trong khu vực.

Nếu được triển khai, dự án cũng sẽ mang lại nguồn thu từ phí quá cảnh và thúc đẩy hoạt động logistics tại cảng Tripoli.

Động thái trên diễn ra khi Iraq đẩy mạnh đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu dầu. Trước đó, Baghdad đang chuẩn bị gia hạn thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục vận hành đường ống Kirkuk-Ceyhan, đồng thời xúc tiến kế hoạch khôi phục tuyến đường ống Kirkuk-Baniyas qua Syria, vốn từng vận chuyển dầu thô Iraq tới Địa Trung Hải trước khi ngừng hoạt động từ năm 1980.

Số liệu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho thấy, xuất khẩu dầu của Iraq đã giảm mạnh từ khoảng 4,2 triệu thùng/ngày hồi tháng Hai xuống còn 1,5 triệu thùng/ngày trong tháng Năm, khi căng thẳng tại khu vực khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Các chuyên gia nhận định việc khôi phục hoặc xây dựng mới hệ thống đường ống sẽ cần nhiều năm và đòi hỏi các nghiên cứu kỹ thuật cũng như nguồn vốn lớn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh an ninh hàng hải tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc mở rộng các tuyến xuất khẩu qua Địa Trung Hải được xem là một trong những ưu tiên của Iraq nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu dầu./.

Iraq kỳ vọng sớm khôi phục sản lượng dầu về mức trước xung đột Sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại, Iraq bắt đầu tăng sản lượng tại các mỏ dầu lớn ở miền Nam, từng bước nối lại xuất khẩu và góp phần ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu. ​