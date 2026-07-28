Giá dầu thế giới lao dốc gần 9% sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng

Giá dầu thế giới chốt phiên 27/7 giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần, sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích Iran vào cuối tuần, mang đến hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, cho phép mở cửa eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 8,42 USD, tương đương 8,7%, xuống 88,36 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 17/7. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ giảm 6,7 USD, tương đương 7,5%, xuống 82,61 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 16/7.

Giá dầu Brent tuần trước đã vượt 100 USD/thùng khi cuộc xung đột lan sang Biển Đỏ, cản trở dòng chảy dầu từ nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới là Saudi Arabia qua eo biển Bab el-Mandeb sang châu Á.

Đại sứ Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công để có thêm thời gian cho các giải pháp ngoại giao.

Ngày 27/7, ông Trump nói Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán với Iran và rất có thể sẽ đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng đe dọa "hành động quân sự mạnh mẽ" nếu đàm phán thất bại.

Trong khi đó, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm cung cấp và vận chuyển dầu thô nhạy cảm, nối liền phía Đông Saudi Arabia với trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng Yanbu trên Biển Đỏ.

Các nhà phân tích nhận định thị trường dầu mỏ sẽ rất biến động trước những diễn biến xung quanh thỏa thuận ngừng bắn không chính thức giữa Mỹ và Iran, và cảnh báo rằng dòng chảy dầu vật chất vẫn bị hạn chế dù các bên dừng các cuộc tấn công.

Theo công ty chuyên về phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường hàng hóa Kpler, chỉ có chưa đến 10 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày trong suốt cuối tuần.

Ngoài ra, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Bab el-Mandeb giảm vào ngày 26/7, sau khi lực lượng Houthi tấn công các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia dọc Biển Đỏ./.

Giá dầu giảm hơn 5% sau khi Mỹ tạm dừng hoạt động quân sự nhằm vào Iran Trong phiên giao dịch sáng 27/7, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 5,77%, xuống 91,20 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 5,50%, còn 84,40 USD/thùng.