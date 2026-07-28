EU cấm tiêu hủy quần áo tồn kho, thúc đẩy ngành dệt may phát triển bền vững

Quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) cấm các doanh nghiệp tiêu hủy quần áo tồn kho được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tái sử dụng sản phẩm dệt may, hạn chế tình trạng sản xuất dư thừa và giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Giám đốc điều hành tổ chức BACT Sirma Zheleva và đại diện nhóm "Vì Trái Đất Không Rác Thải" Eleonora Yosifova cho biết, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 19/7/2026, trước mắt áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn và nằm trong khuôn khổ Quy định về Thiết kế sinh thái cho Sản phẩm bền vững (ESPR) của EU.

Theo bà Zheleva, quy định mới sẽ buộc các nhà sản xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phân phối, trong đó tái sử dụng trở thành phương án ưu tiên để xử lý hàng tồn kho. Việc tiêu hủy không hạn chế các sản phẩm không bán được sẽ không còn được phép.

Tuy nhiên, bà Yosifova cho rằng lệnh cấm chỉ là một phần trong giải pháp tổng thể nhằm giảm rác thải dệt may. Theo bà, EU cần triển khai thêm các chính sách hạn chế sản xuất dư thừa, đặt ra các mục tiêu giảm chất thải bắt buộc, đồng thời khuyến khích kéo dài tuổi thọ sản phẩm, sửa chữa và tái sử dụng.

Theo tổ chức Zero Waste Europe, ngành dệt may hiện có mức sản xuất dư thừa trung bình khoảng 20%. Tình trạng này bắt nguồn từ chi phí sản xuất thấp, chu kỳ thay đổi bộ sưu tập nhanh và chính sách trả hàng miễn phí trong thương mại điện tử, khiến nhiều sản phẩm không bán được hoặc bị khách hàng trả lại bị đưa đi tiêu hủy.

Các chuyên gia cảnh báo việc tiêu hủy quần áo không chỉ làm gia tăng lượng chất thải mà còn gây lãng phí nguyên liệu, năng lượng, nước và nguồn nhân lực trong toàn bộ chuỗi sản xuất, từ khâu chế biến nguyên liệu, nhuộm, vận chuyển đến đóng gói sản phẩm.

Theo ESPR, tái chế không được xem là giải pháp thay thế đơn giản cho tiêu hủy. EU đặt ưu tiên cao hơn cho các biện pháp phòng ngừa chất thải, kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm, sửa chữa và tái sử dụng.

Việc tiêu hủy chỉ được phép trong những trường hợp đặc biệt và phải có lý do được chứng minh, ghi chép đầy đủ.

Quy định hiện áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn, trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải tuân thủ từ năm 2030. Các sản phẩm bị khách hàng trả lại sau khi hủy giao dịch mua hàng cũng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Doanh nghiệp sẽ phải tìm các phương án xử lý thay thế, chủ yếu thông qua các kênh phân phối nhằm đưa sản phẩm trở lại thị trường để tái sử dụng.

Tại Bulgaria, các tổ chức môi trường cho rằng việc xây dựng hệ thống quản lý chất thải dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu dữ liệu đầy đủ về lượng hàng dệt may được đưa ra thị trường, thu gom riêng, tái sử dụng, xuất khẩu, tái chế hoặc thải bỏ cùng rác sinh hoạt.

Theo số liệu của BACT, hơn 8.000 tấn chất thải dệt may, bao gồm cả chất thải công nghiệp, đã được thu gom riêng tại Bulgaria trong năm 2024.

Trong số này, ít nhất 70% lượng hàng dệt may thu gom qua các điểm tập kết riêng được xử lý để tái sử dụng hoặc tái chế, trong đó tái sử dụng vẫn được ưu tiên do mang lại lợi ích môi trường cao hơn./.

Nhật Bản đặt mục tiêu giảm 25% lượng rác thải quần áo vào năm 2030 Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc tái sử dụng và tái chế quần áo rộng rãi hơn, kêu gọi chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình cùng nhau hợp tác để giảm thiểu rác thải dệt may.