Đức: Kêu gọi siết chặt luật hình sự liên quan đến các nghi phạm khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sau vụ tấn công khủng bố đâm xe vào đám đông tại lễ hội đường Christopher ở Berlin đêm 25/7 giờ địa phương, dư luận Đức đang gia tăng chỉ trích đối với chính quyền và kêu gọi điều tra kỹ lưỡng vụ việc.



Nghi phạm Abdul B., 21 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc vây bắt ở quận Spandau, phía Tây Berlin tối 26/7 theo giờ địa phương sau khi lái một xe tải nhỏ đâm vào đám đông tại khu vực công viên Tiergarten.

Đáng chú ý, Abdul B. vốn bị xác định là một mối đe dọa Hồi giáo cực đoan, bị kết án, nhưng vẫn được tự do. Theo thông tin từ Văn phòng Công tố Berlin, trước đó, Abdul B. đã bị bắt tại sân bay Berlin Brandenburg vào tháng 11/2025, sau nhiều lần cố tìm cách gia nhập tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và bản án 3 tháng tù giam ở Liban.

Sau một thời gian dài tạm giam trước khi xét xử, một hội đồng thẩm phán đã kết án đối tượng công dân Đức mang dòng máu Liban này 22 tháng tù giam dành cho vị thành niên vì phạm tội chuẩn bị một hành vi bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho nhà nước.

Tòa án Berlin đã áp dụng luật hình sự dành cho vị thành niên vì dường như họ cho rằng bị cáo bị chậm phát triển. Tuy nhiên, bản án không có hiệu lực pháp lý vì viện kiểm sát đã kháng cáo, yêu cầu mức án nặng hơn.

Quyết định về việc có nên hoãn thi hành án treo đối với vị thành niên hay không đã bị hoãn lại 6 tháng, và tòa án đã hủy bỏ lệnh giam giữ đối với Abdul B.



Phát biểu với đài truyền hình tư nhân RTL, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt nhận định việc tuyên án treo trong trường hợp này, xét đến mức độ nguy hiểm, "là không thể hiểu nổi."

Tuy nhiên, ông bác bỏ cáo buộc rằng mối nguy hiểm do những kẻ Hồi giáo cực đoan gây ra đang bị đánh giá thấp. Ông khẳng định các nhà chức trách đang theo dõi sát sao, cả những kẻ cực đoan cánh hữu và cánh tả, cũng như Hồi giáo cực đoan.



Trong khi đó, chuyên gia về khủng bố Peter Neumann đánh giá luật chống khủng bố của Đức nhìn chung là "quá nhẹ"; mức án quá ngắn so với các nước châu Âu khác.

Ngoài ra, Đức có luật hình sự dành cho người vị thành niên và kẻ tấn công thuộc diện này. Luật này ưu tiên việc phục hồi nhân phẩm nhưng lại thường gây bất lợi cho an ninh công cộng nên "cần được xem xét lại."



Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên, Johannes Winkel kêu gọi áp dụng luật hình sự dành cho người trưởng thành đối với tất cả những kẻ khủng bố tiềm năng.

Người phát ngôn chính sách nội địa của nhóm nghị sỹ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU), Alexander Throm, yêu cầu "tuyệt đối không khoan nhượng" đối với những người theo hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan; cho rằng những đối tượng này cần được bắt giữ, tạm giam và trục xuất.



Nhân định đây là vụ "tấn công khủng khiếp" vào đời sống tự do của Đức, ông Günter Krings, phó lãnh đạo nhóm nghị sĩ CDU/CSU, cũng cho rằng giờ là lúc một lần nữa phải tăng cường cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Trong khi đó, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) tập trung vào lỗi chính sách an ninh.

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) thuộc liên minh cầm quyền cũng cho rằng cần xem xét rõ lý do trường hợp này lại chỉ dẫn đến án treo hoặc chỉ bị quản chế trước khi thi hành án.



Về phần mình, Liên đoàn Cảnh sát Đức yêu cầu được trao quyền hạn rộng hơn, ví dụ như quyền truy cập vào các tập tin trên máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Chủ tịch Liên đoàn, Heiko Teggatz, nói với tờ Augsburger Allgemeine rằng hiện nay các cơ quan an ninh chỉ được quyền làm vậy khi điều tra các vụ tội phạm đã được thực hiện, nhưng lại không có toàn quyền truy cập dữ liệu để ngăn chặn các mối đe dọa, tức là trước khi tội phạm được thực hiện.

Việc tăng cường giám sát bằng video tại các địa điểm công cộng cũng là cần thiết.

Chủ tịch ủy ban giám sát tình báo của Quốc hội Đức Marc Henrichmann cũng kêu gọi thúc đẩy việc trao đổi dữ liệu liền mạch giữa các cơ quan an ninh, cải thiện phân tích dữ liệu và "lưu giữ dữ liệu phù hợp"./.





Đức xác định danh tính kẻ lao xe vào đám đông ở Berlin Tối 25/7, một xe ôtô đã lao vào đám đông tại khu vực công viên Tiergarten, trung tâm thủ đô Berlin, khiến 1 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

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