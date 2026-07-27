Ngành hàng không vũ trụ Pháp tăng cường khả năng chống tấn công mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trước sự gia tăng mạnh của các cuộc tấn công mạng, ngành hàng không vũ trụ Pháp triển khai chương trình hỗ trợ 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm nâng cao khả năng bảo vệ trước các mối đe dọa có thể làm gián đoạn toàn bộ chuỗi sản xuất.



Chương trình mang tên Gifas Cyber Boost, do Hiệp hội các ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ Pháp (Gifas) triển khai với ngân sách hàng triệu euro, dự kiến hỗ trợ 200 doanh nghiệp đến cuối năm 2027.

Trong số này có 150 thành viên của Gifas và 50 doanh nghiệp thuộc các cụm, mạng lưới hàng không vũ trụ khu vực.



Gifas Cyber Boost không chỉ tập trung vào tuyên truyền mà còn cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp thiếu nhân lực và nguồn lực chuyên trách về an ninh mạng.

Chương trình gồm đào tạo nhân viên về các biện pháp bảo mật cơ bản, kiểm tra lỗ hổng và mô phỏng các cuộc tấn công lừa đảo, sau đó xây dựng lộ trình bảo vệ riêng cho từng doanh nghiệp và hỗ trợ tư vấn trong 10 ngày.

Các doanh nghiệp cũng được kết nối với các đối tác tài chính để tìm nguồn vốn đầu tư cho an ninh mạng. Theo Gifas, khoảng 70% các cuộc tấn công mạng khai thác yếu tố con người, chẳng hạn như email lừa đảo hoặc thiết bị USB nhiễm mã độc.



Ngành hàng không Pháp cũng lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm các mối đe dọa trở nên nghiêm trọng hơn, khi giúp tin tặc phát hiện và khai thác lỗ hổng nhanh hơn nhiều, rút ngắn đáng kể thời gian phát triển mã độc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị cho việc tuân thủ các yêu cầu mới của chỉ thị NIS2 của Liên minh châu Âu về an ninh mạng.



Theo giới phân tích, các doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định là mắt xích dễ bị tổn thương nhất trong chuỗi cung ứng. Ngành hàng không Pháp hiện phải đối mặt với hàng triệu nỗ lực tấn công mạng mỗi tháng, trong đó khoảng 2-3 vụ có thể xâm nhập thành công.

Năm 2024, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 43% số nạn nhân của các cuộc tấn công mạng tại Pháp. Một cuộc tấn công nhằm vào nhà cung cấp tại Đức năm 2023 từng khiến hoạt động sản xuất của Airbus bị ảnh hưởng trong nhiều tháng.

Năm trước đó, một nhà thầu phụ của Airbus cũng bị tê liệt hoàn toàn 1.200 máy tính. Chi phí trung bình của một cuộc tấn công mạng có thể lên tới 110.000 euro, thậm chí vượt quá 1 triệu euro đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng.



Gifas trước đây đã triển khai chương trình AirCyber nhằm đánh giá mức độ an toàn của doanh nghiệp theo ba cấp độ. Hơn 300 doanh nghiệp hiện đã tham gia chương trình này.

Với Cyber Boost, ngành hàng không vũ trụ Pháp muốn mở rộng đáng kể mạng lưới các doanh nghiệp có khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công mạng, trong bối cảnh các mối đe dọa hiện nay rất đa dạng, từ gián điệp công nghiệp và đánh cắp bí mật công nghệ đến tống tiền, đánh cắp dữ liệu hoặc phá hoại vì động cơ chính trị.

Do đó, việc bảo vệ các nhà cung cấp nhỏ được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn cho toàn bộ chuỗi sản xuất. Khi những “cửa ngõ” dễ bị tấn công được củng cố, toàn bộ ngành hàng không vũ trụ Pháp sẽ giảm bớt nguy cơ bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công mạng./.

Iran hứng đợt tấn công mạng thứ hai trong hai tuần Ba ngân hàng nhà nước lớn nhất Iran phải tạm dừng toàn bộ các dịch vụ liên quan đến thẻ thanh toán nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập trái phép.

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