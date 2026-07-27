Hai “ông lớn” Samsung, SK đẩy mạnh ngoại giao AI toàn cầu

Chỉ vài ngày sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh AI (AI Summit) tại San Francisco (Mỹ), Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won tiếp tục lên đường tới đảo Sicily (Italy) để tham dự Google Camp 2026 - diễn đàn kín quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ hàng đầu thế giới.

Động thái này cho thấy các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang tăng tốc mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế nhằm giành lợi thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt ở các lĩnh vực bán dẫn AI, bộ nhớ băng thông cao (HBM) và trung tâm dữ liệu.

Cạnh tranh AI chuyển sang giai đoạn hợp tác toàn cầu

Theo giới doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 27/7, ông Lee Jae-yong và ông Chey Tae-won đã tới khu nghỉ dưỡng cao cấp Rocco Forte Verdura Golf Resort ở phía Tây nam đảo Sicily để tham dự Google Camp, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 27/7 đến 3/8. Đây là diễn đàn thường niên do hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin khởi xướng từ năm 2013.

Khác với các hội nghị công nghệ thông thường, Google Camp hoạt động theo hình thức khép kín. Danh sách khách mời, chương trình làm việc cũng như nội dung thảo luận đều không được công bố. Sự kiện chỉ mời một số lượng hạn chế các lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị gia, nhà đầu tư và nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ trên toàn cầu.

Đối với Chủ tịch Lee Jae-yong, đây là năm thứ tư liên tiếp lãnh đạo Samsung tham dự Google Camp kể từ năm 2022. Trong khi đó, Chủ tịch SK Chey Tae-won lần đầu góp mặt vào năm 2024. Năm 2025, cả hai không thể tham dự do bận sang Mỹ hỗ trợ các hoạt động liên quan đến đàm phán thuế quan giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Việc lãnh đạo 2 doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc trở lại Google Camp năm nay phản ánh tầm quan trọng ngày càng lớn của AI trong chiến lược phát triển của Samsung và SK.

Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI, Google Camp 2026 được xem là nơi các doanh nghiệp thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn, tìm kiếm khách hàng chiến lược cũng như trao đổi về xu hướng công nghệ tương lai.

Giới doanh nghiệp nhận định chủ đề trọng tâm của Google Camp năm nay nhiều khả năng sẽ xoay quanh việc mở rộng hệ sinh thái AI toàn cầu.

Samsung Electronics được kỳ vọng sẽ trao đổi với Google và các tập đoàn công nghệ lớn về hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn AI, trung tâm dữ liệu và các giải pháp điện toán phục vụ AI tạo sinh.

Trong khi đó, SK Group đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng hệ sinh thái AI với hai trụ cột chính là SK hynix - nhà sản xuất bộ nhớ HBM hàng đầu thế giới - và mảng trung tâm dữ liệu AI của tập đoàn.

Một trong những chủ đề được dự báo thu hút nhiều quan tâm là nguồn cung HBM. Cùng với sự bùng nổ của AI tạo sinh, nhu cầu đối với HBM đang tăng rất nhanh do đây là loại bộ nhớ không thể thiếu trong các bộ xử lý AI hiệu năng cao của Nvidia và nhiều hãng sản xuất chip khác.

Ngoài việc đảm bảo nguồn cung HBM hiện tại, các doanh nghiệp cũng được cho là sẽ trao đổi về kế hoạch phát triển các thế hệ bộ nhớ tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng lớn của AI.



Google Camp diễn ra ngay sau AI Summit tổ chức tại San Francisco hôm 24/7, nơi quy tụ hàng loạt lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới. Tại hội nghị này, Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong đã có các cuộc gặp với Jensen Huang - Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia; Sam Altman - CEO OpenAI và Hock Tan - CEO Broadcom.

Các cuộc tiếp xúc được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng hợp tác bán dẫn AI và tìm kiếm khách hàng chiến lược cho Samsung Electronics.

Trong khi đó, Chủ tịch SK Chey Tae-won công bố kế hoạch hợp tác với Nvidia trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI và bộ nhớ HBM thế hệ mới. Đây được xem là bước đi nhằm củng cố vị thế của SK hynix trên thị trường bộ nhớ AI toàn cầu.

Trước đó, đầu tháng 7, ông Lee Jae-yong cũng tham dự Hội nghị Sun Valley tại Mỹ – diễn đàn thường được ví như "trại hè của giới tỷ phú công nghệ."

Việc liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện quốc tế lớn cho thấy Samsung đang tích cực mở rộng mạng lưới quan hệ với các khách hàng và đối tác trong ngành bán dẫn.

AI trở thành cuộc cạnh tranh chiến lược của doanh nghiệp Hàn Quốc

Việc lãnh đạo các tập đoàn kinh tế gia đình hàng đầu (chaebol) Hàn Quốc liên tục tham dự các diễn đàn công nghệ quốc tế diễn ra trong bối cảnh AI đang trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc thời gian qua đã xác định AI là một trong những động lực tăng trưởng chủ lực. Nhiều chương trình đầu tư lớn đang được triển khai nhằm xây dựng trung tâm dữ liệu AI, phát triển bán dẫn AI, mô hình AI nền tảng và hạ tầng điện phục vụ AI.

Song song với đó, các doanh nghiệp tư nhân cũng đẩy mạnh hợp tác với các công ty công nghệ Mỹ như Nvidia, Google, OpenAI, Broadcom và Arm nhằm tận dụng làn sóng đầu tư AI toàn cầu.



Đối với Samsung, AI mở ra cơ hội mở rộng thị trường cho cả bộ nhớ, chip logic, thiết bị di động và các giải pháp điện toán. Trong khi đó, SK Group đặt mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị AI hoàn chỉnh từ bán dẫn HBM, trung tâm dữ liệu, điện năng đến các nền tảng AI doanh nghiệp.

Giới chuyên gia nhận định cuộc cạnh tranh AI hiện nay không còn chỉ diễn ra ở cấp độ từng doanh nghiệp mà chuyển sang cạnh tranh giữa các hệ sinh thái công nghệ.

Việc tham gia các diễn đàn như Google Camp giúp doanh nghiệp tiếp cận sớm các xu hướng công nghệ mới, đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược trước khi các dự án đầu tư lớn được triển khai.

Đối với Samsung và SK, đây cũng là cơ hội củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu khi nhu cầu về chip AI, bộ nhớ HBM và trung tâm dữ liệu dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới.



Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Mỹ đang đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI, việc duy trì hiện diện tại các diễn đàn kín như Google Camp được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao doanh nghiệp mà còn là một phần trong chiến lược cạnh tranh dài hạn của các chaebol Hàn Quốc nhằm giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái AI toàn cầu./.

Hàn Quốc thúc đẩy hợp đồng dài hạn với "Big Tech" nhằm ổn định ngành bán dẫn Samsung Electronics và SK hynix thúc đẩy các thỏa thuận kéo dài 3-5 năm với các khách hàng lớn, đánh dấu sự thay đổi so với thông lệ hợp đồng ngắn hạn trước đây, vốn thường chỉ kéo dài dưới một năm.

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