Honda, Nissan bắt tay phát triển hệ điều hành cho xe thế hệ mới

Hai nhà sản xuất ôtô lớn của Nhật Bản là Honda và Nissan Motor đã thống nhất về nguyên tắc cùng phát triển hệ điều hành cơ bản dành cho xe thế hệ mới, trong đó sử dụng công nghệ của Nissan làm nền tảng.

Hệ điều hành này được xem là “bộ não” của ôtô thế hệ mới, có nhiệm vụ truyền lệnh tới các linh kiện và hệ thống trên xe. Đây cũng sẽ là một trong những trụ cột chính trong kế hoạch hợp tác giữa hai hãng nhằm tiêu chuẩn hóa linh kiện, nâng cao hiệu quả phát triển và giảm chi phí.

Quyết định sử dụng nền tảng công nghệ của Nissan được cho là được đưa ra sau khi hai bên đánh giá tiến độ nghiên cứu và phát triển của mỗi hãng. Việc hợp tác được kỳ vọng sẽ giúp Honda và Nissan rút ngắn thời gian phát triển, đẩy nhanh quá trình thương mại hóa và tăng khả năng cạnh tranh với các nhà sản xuất Mỹ và Trung Quốc đang dẫn trước trong lĩnh vực ôtô thông minh.

Hai hãng cũng dự kiến tiêu chuẩn hóa bộ điều khiển điện tử trung tâm (ECU), bộ phận cốt lõi chịu trách nhiệm kiểm soát hoạt động của toàn bộ phương tiện dựa trên các chỉ thị từ hệ điều hành. Hai bên có thể đạt thỏa thuận chính thức ngay trong tháng 8.

Trọng tâm hợp tác là dòng xe thế hệ mới được gọi là SDV (Software Defined Vehicle), tức phương tiện có chức năng và hiệu năng chủ yếu được quyết định, điều khiển và nâng cấp bằng phần mềm. Thông qua kết nối Internet, nhà sản xuất có thể cập nhật phần mềm từ xa, bổ sung hoặc cải thiện các chức năng như hỗ trợ lái xe và lái xe tự động mà không cần thay đổi lớn về phần cứng.

Trong cấu trúc SDV, hệ điều hành đóng vai trò như một “trung tâm chỉ huy,” điều phối các linh kiện và hệ thống trên toàn bộ phương tiện. Khả năng vận hành, mức độ tiện dụng và trải nghiệm của người dùng vì thế phụ thuộc đáng kể vào hiệu năng và tính ổn định của hệ điều hành.

Honda và Nissan từng công bố vào năm 2024 kế hoạch nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực như SDV, pin và cung ứng xe. Sau đó, hai bên bước vào đàm phán hợp nhất kinh doanh, song tiến trình này cuối cùng đổ vỡ. Dù vậy, các cuộc thảo luận về hợp tác trong từng lĩnh vực cụ thể vẫn được duy trì.

Trong số những phương án từng được cân nhắc còn có kế hoạch Nissan sản xuất xe cho Honda tại Mỹ. Tuy nhiên, hai hãng hiện ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực SDV, vốn được xem là công nghệ có thể quyết định năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển dài hạn của các nhà sản xuất ô tô trong kỷ nguyên xe thông minh./.

CEO Nissan sắp công bố thỏa thuận hợp tác dự án với Honda CEO Nissan, ông Iván Espinosa, cho hay hai bên sẽ không thảo luận về việc sáp nhập, mà tập trung vào các dự án mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.