Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc giao thông khi cấm xe ôtô qua cầu Bình Triệu 1

Sáng 27/8, các phương tiện lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 gặp nhiều khó khăn, có thời điểm ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 13 (Thành phố Hồ Chí Minh). Điều này xuất phát từ việc điều chỉnh giao thông, cấm xe ôtô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 để nâng tĩnh không của cầu này.

Theo đó, từ chiều 26/8, cầu Bình Triệu 1 cấm xe ôtô lưu thông để phục vụ nâng tĩnh không cầu; đồng thời, điều tiết các phương tiện lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 và tổ chức lưu thông hai chiều trên cầu này.

Cụ thể, một làn rộng 3,5m trên cầu Bình Triệu 2 được tách riêng cho ôtô đi từ trung tâm thành phố ra ngã tư Bình Triệu (hướng từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng). Hai làn còn lại cho dòng phương tiện đi vào nội đô (hướng từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh); trong đó, làn 1 cho xe 2-3 bánh, xe ôtô con; làn 2 cho các loại xe ôtô.

Khu vực ngã tư Bình Triệu ùn ứ trong sáng 27/8/2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong giờ cao điểm sáng 27/8, người dân từ khu vực Bình Dương, thành phố Thủ Đức trước đây đổ về trung tâm làm việc và học tập, tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng. Các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài trên Quốc lộ 13, hướng từ ngã tư Bình Phước về ngã tư Bình Triệu.

Tại khu vực ngã tư Bình Triệu, các phương tiện cũng gặp nhiều khó khăn, khi dòng xe từ Quốc lộ 13 chen nhau lên cầu xung đột với dòng xe từ cầu Bình Lợi (đường Phạm Văn Đồng) đi xuống.

Lực lượng chức năng liên tục điều tiết, phân luồng giao thông tại ngã tư Bình Triệu. Tuy nhiên, lượng phương tiện dồn về quá đông trong giờ cao điểm, cùng với cầu Bình Triệu 2 bị thu hẹp hướng vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh (để tổ chức lưu thông 2 chiều), khiến tình trạng ùn ứ kéo dài tại khu vực.

Để tránh ùn tắc và kịp giờ làm việc, nhiều người đã chọn lộ trình di chuyển khác, như lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất; qua đó, rẽ vào các nhánh đường Nguyễn Xí, Phan Văn Trị, Lê Quang Định… để tìm lối vào trung tâm Thành phố. Điều này cũng khiến khu vực cầu Bình Lợi bị ùn ứ kéo dài.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 được Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh khởi công cuối năm 2024, với chiều dài khoảng 770m, tổng mức đầu tư dự án hơn 132 tỷ đồng. Giải pháp thiết kế chủ yếu là kích nâng kết cấu nhịp của toàn cầu bằng hệ kích thủy lực đảm bảo đồng bộ và an toàn công trình.

Cầu Bình Triệu 1 sẽ được nâng chiều cao thêm 1,081m; đồng thời, được bổ sung hệ móng cọc khoan nhồi tham gia chịu lực với hệ móng mố, trụ hiện hữu; tăng chiều cao kết cấu mố, trụ cầu hiện hữu bằng bê tông cốt thép.

Để phục vụ thi công, từ ngày 26/8 đến 30/11, ngành chức năng cấm xe ôtô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra 2 lộ trình lưu thông thay thế.

Lộ trình 1: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh-Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh)-cầu Bình Triệu 2-đường Phạm Văn Đồng-Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Lộ trình 2: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh-Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh)-đường Đinh Bộ Lĩnh-đường Nguyễn Xí-đường Phạm Văn Đồng-Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình)./.

